Documental gratuït
El documental sobre el procés d'Alzheimer de l'actriu Carme Elias es projecta aquest dijous al Bages Centre de Manresa
La pel·lícula, de Claudia Pinto, es podrà veure amb entrada gratuïta en una sessió promoguda per l'Associació de Familiars Malalts d'Alzheimer i Altres Demències al Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, que el passat setembre celebrava 25 anys
Regio7
Multicinemes Bages Centre de Manresa acull aquest dijous la projecció gratuïta de la pel·lícula documental Mentre siguis tu, un film de Claudia Pinto on l'actriu Carme Elias narra el seu dia a dia amb l'Alzheimer. La projecció, que es farà a les 19.30 h, s'inclou dins els actes del Dia Mundial de l'Alzheimer i la promou l'Associació de Familiars Malalts d'Alzheimer i Altres Demències al Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, que el passat setembre celebrava 25 anys.
Mentre siguis tu comença amb una entrevista que fa anys li van fer a una encara debutant Carme Elias, on manifestava que el seu temor més gran era quedar-se en blanc dalt d'un escenari. L'acció es trasllada immediatament després al rodatge de Las consecuencias, un film dirigit per Claudia Pinto i protagonitzada per la mateixa actriu. Elias repeteix una vegada i una altra una mateixa escena, que no acaba de quedar com ella vol perquè s'oblida del text. L'acció retrocedeix llavors fins al moment en què Carme Elias i Claudia Pinto es coneixen, en el rodatge de La distancia más larga, una dècada abans. La trama simultanieja a partir de llavors el passat i el present, combinant des de visites al metge amb imatges d'estrenes de teatre i cinema del passat o moments del seu dia a dia a casa.
L’acció s’articula a través dels records al passat, mentre obre caixes d’un magatzem amb objectes personals que l’actriu conservava o improvisant lectures d’alguns dels seus dramaturgs preferits amb l’amic i director teatral Juan Carlos Corazza. S’hi inclouen moments transcendentals de la seva vida, com quan va recollir el Gaudí d’Honor, el Goya o quan va anunciar públicament que tenia Alzheimer. Un dels punts crucials del documental és el fet que abordi el dret a morir dignament sense tabús, a través de converses amb amics o professionals. El rodatge de la cinta va coincidir temporalment amb l’aprovació de la Llei de l’eutanàsia.
Mentre siguis tu es va presentar al Festival de Sant Sebastià i es va estrenar als cinemes el febrer del 2024. L'Acadèmia del Cinema Català la va distingir amb el Gaudí a millor pel·lícula documental.
