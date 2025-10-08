Fira Mediterrània
La regió dels Balcans es transporta a Manresa
La presència forana d'enguany durà 4 noves creacions inspirades en cançons tradicionals del sud-est europeu
Aquest any la Mediterrània tindrà convidats provinents de la zona del sud-est d’Europa. És la tercera edició que la fira se centra en un territori fora de Catalunya lligat amb l’arrel i la seva tradició i cultura. Inclou Grècia, Bòsnia i Hercegovina i Sèrbia.
En concret tindrem quatre propostes d’artistes diferents: el primer en actuar serà el trompetista serbi Ekrem Mamutovic, que durà la seva banda de metalls a la capital bagenca. Ekrem prové d’una de les famílies més antigues i famoses de trompetistes serbis. Ell va aprendre a tocar la trompeta per transmissió oral de la família i va perfeccionar la tècnica a l’escola. La banda toca música romaní del sud-est de Sèrbia, amb influències de les noves tendències musicals. Divendres a les 00.30h tocaràn dins la Taverna Cervesa Guineu, i dissabte realitzaran una rua itinerant pels carrers: des de la Taverna fins a la plaça Major (12.45 h) i des de la plaça del Mercat Puigmercadal a la pl. de la Música (19 h ).
El segon músic dels balcans en oferir a Manresa les seves músiques serà el bosnià Božo Vrećo (11 d’octubre, 20.30h), a la sala d’El Sielu. L’artista portarà el sevdah, un gènere tradicional de música popular originari de Bòsnia i Hercegovina. Es defineix com a bosnià recolucionari, amb veu de tenor líric, i que encarna la dualitat, la llibertat, el coratge i l’amor. El Periódico i The New York Times el descriuen com un artista avantguardista amb una veu d’abast mundial i símbol de la llibertat als Balcans.
Un altre representant de Sèrbia, Vladimir Lenhart, portarà a Sielu (dissabte, 00.15h) un gènere musical que es descriu com a «world-noise-ethno-industrial-folk-zombie». Lenhart utilitza walkmans com a instruments per barrejar en viu el material de la seva col·lecció de casets, que inclouen gran varietat d’enregistraments.
I per acabar, la grega Melina Vlachos. Tot i néixer a París, la seva família li va transmetre de petita la passió de la música i la dansa tradicional grega. El primer EP s’inspira en els seus origens grecs, amb influències balcàniques, orientals i pop. El presentarà dissabte a la Taverna Cervesa Guineu, amb entrada gratuïta. Amb aquests artistes, els Balcans s’aproparan al Bages.
