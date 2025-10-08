La companyia responsable del musical sobre Helena Jubany cancel·la l'estrena i denuncia censura
A diferència de la de Jubany, la família de la manresana Montse Careta veu amb bons ulls la creació de l'obra
ACN - Redacció
La companyia Plataforma Blanc i Negre, responsable de l'espectacle 'Em dic Helena Jubany. El musical necessari' cancel·la temporalment l'estrena "per força major", després que el Círcol de Badalona hagi descartat llogar-los l'espai. Alhora, denuncien que han estat víctimes d'un "intent de censura" i fan una crida pública a totes les sales teatrals de Catalunya a obrir-los les portes i portar el musical a escena. "Evidentment, podran avaluar prèviament el contingut textual i musical de l’obra, i conèixer tots els detalls de la producció", assenyalen en un comunicat. Alhora, defensen la "professionalitat" de l'obra, feta amb "respecte i solemnitat".
Concretament, la companyia fa específica la crida a l'Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), l'Associació de Professionals de la interpretació i la direcció de Catalunya (AADPC), les sales de teatre alternatiu de Catalunya i a tots els professionals del teatre, agremiats o no. "Esperem trobar una nova sala aviat, després d’haver estat desnonats de l’anterior. L’art en pel segle XXI no hauria de patir aquest tipus de censura, i la llibertat artística d’expressió és un dret fonamental", manifesten.
Al seu entendre, l’obra és apta per a majors de 13 anys i creuen que pot ser "molt útil" per al públic, en tractar-hi casos actuals com la submissió química o la violència de gènere. Així mateix, afirmen que encara tenen el suport "entusiasta" d’altres famílies vinculades al cas Jubany, com la de la manresana Montse Careta, la qual mostra -afegeixen en la nota- una "posició escènica probablement molt més delicada que la d’Helena Jubany". "La censura artística és una qüestió molt greu i ens pot afectar a tots. Vivim en una democràcia on s’hauria de poder parlar de tot, sempre que es faci amb prudència i respecte", conclouen.
El Círcol es desvincula del projecte
El Círcol de Badalona es va desvincular aquest dimarts del musical aclarint que no llogaria l'espai per a l'estrena. "No teníem coneixement de la temàtica de l'espectacle ni del seu contingut. Quin mal gust", ha explicat Xavi Carreras, director artístic del Círcol a l'ACN. "La productora no va oferir la transparència necessària i ens desvinculem totalment del projecte. Lamentem profundament qualsevol dany o malentès que això hagi pogut causar, especialment a la família implicada", asseveraven. En aquest sentit, recordaven que l'obra no formava part de la programació oficial i que les entrades no s'han venut mai a través de la plataforma. El musical s'havia d'estrenar el 26 d'octubre a l'equipament.
La polèmica es va iniciar dimarts, quan la companyia ha anunciat l'estrena i la presentació en una roda de premsa la setmana que ve a Barcelona, una presentació que també s'ha anul·lat.
Segons la Plataforma Blanc i Negre companyia, 'Em dic Helena Jubany. Un musical necessari' relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. "L'argument explora, sobretot, la vida d’Helena Jubany, i no pas la seva mort", concreten els impulsors, que asseguren que comptaven amb la "llum verda" de les famílies implicades.
Per contra, la família d'Helena Jubany negava haver donat el consentiment perquè s'utilitzés la memòria de la jove mataronina, assassinada fa prop de 25 anys i amb el crim encara pendent de resoldre's. El germà de l'Helena, Joan Jubany, ha explicat que es va demanar explícitament a la companyia Blanc i Negre, impulsors del projecte, que no ho fes per no "interferir" o "perjudicar" els avenços en la causa judicial. "En contra de la voluntat de la família han tirat pel dret sense escrúpols i amb oportunisme", ha etzibat. Alhora, han fet arribar el burofax que van enviar a la companyia demanant que no tiressin endavant la proposta teatral.
