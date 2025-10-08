Fira Mediterrània
La Mediterrània reivindica la creativitat de l'Obrador d'arrel
La 28a fira manresana s'inaugura amb un espectacle d'Anna Ferrer, nascut a l'Obrador
L'edició té 79 propostes i noms destacats com el duet Alosa i la Magalí Sare
Una fira creativa. Una fira acompanyadora de talent. Una fira facilitadora d’oportunitats i una fira generadora del sector d’arrel. La Fira Mediterrània de Manresa arriba a la 28a edició i enguany celebra els cinc anys de trajectòria de l’Obrador d’arrel, el programa de suport a artistes que exploren nous camins creatius a partir de la cultura popular. És per això que aquest any el focus se centra en el concepte de Fira Creativa, al voltant del programa de suport que va néixer el 2020. Un projecte que busca generar sector i obrir mercat a nous artistes, però que abans de tot els dota de recursos per poder-hi arribar. Una Mediterrània portes endins, allò que no es veu més enllà d’aquests quatre dies d’octubre. Enguany li han volgut donar un reconeixement. Fins avui ja hi han passat 95 propostes artístiques amb la col·laboració de més d’un centenar d’institucions i equipaments, i justament, en aquesta edició, es presenten 22 noves propostes nascudes a l’Obrador aquest últim any.
De fet, la inauguració d’aquesta 28a edició és un molt bon exemple dels fruits de la voluntat de la Fira. Es tracta de PA, d’Anna Ferrer, la proposta de la menorquina que inaugurarà l’edició aquest dijous 9 d'octubre a la sala gran del Kursaal, a les 21.30 h. Una altra de les propostes destacades, també nascuda de l’Obrador, és la madrilenya Bewis de la Rosa. Impulsora del «rap rural», presentarà el seu segon disc, El hogar en la linde. Un treball que manté l’essència del rap rural amb un ventall de sons eclèctics i la novetat d’una veu més melòdica. I ho farà acompanyada de dos músics i una ballarina. L’actuació serà divendres 10 al Teatre Conservatori, a dos quarts de nou del vespre.
BEWIS DE LA ROSA
Divendres 10 d'octubre, a les 20.30h. Al Teatre Conservatori. Entrada anticipada: 6€. A Taquilla: 10€.
79 espectacles, 73% dels quals s'estrenen en exclusiva
En total, la Fira tindrà 137 funcions, de les quals 75 seran gratuïtes i 62 de pagament. Fins a 79 espectacles, 58 dels quals s’estrenaran en exclusiva a la capital bagenca. 79 propostes dividides en vuit itineraris: 23 novetats de l’escena catalana d’arrel, 17 propostes d’escena mediterrània de músiques del món, 4 vingudes de la zona dels Balcans, dins el Focus Internacional d’aquest any. També hi haurà 19 propostes de dansa i 13 espectacles de memòria i oralitat. A més a més, dins l’itinerant de Ciutat i cultura popular hi participaran la Colla dels Tirallongues de Manresa juntament amb els Castellers de Berga, i també els manresans Xàldiga Taller de Festes.
Com a novetat, aquest any hi ha tres itineraris transversals que creuen els anteriors i posen l’accent en els destinataris i els contextos: 6 propostes de ball i cant participatiu, 9 dins l’itinerant Fem Cultura Popular i 6 propostes escolars i familiars. També hi haurà els concerts OFF: enguany fins a 12 propostes, totes gratuïtes. I paral·lelament, la plaça Sant Domènec es transformarà en la Plaça de la Fira, un espai dedicat a la promoció i exhibició de productes artesans, llibres, revistes, així com concerts, presentacions i actuacions artístiques. Tots els espectacles de Sant Domènec també seran gratuïts.
D’altra banda, també s’han programat 3 exposicions: una mostra fotogràfica de dansa, una altra sobre la sardana en motiu dels 150 anys del naixement del compositor de cobla Garreta i una exposició interactiva amb telèfons vinculada a l’oralitat, amb cançons populars i poesia narrada, recitada i cantada.
Àrea Professional, La Llotja
I per acabar, però no menys important, l’Àrea PRO, l’activitat professional (la Llotja). Enguany es tornarà a centralitzar al Centre Cultural el Casino, però també a la Taverna Cervesa Guineu i a la Carpa PRO. La Fira és el punt de trobada entre programadors i nous artistes, on es coneixen, creen xarxa i generen mercat: els programadors hi descobreixen noves propostes i els artistes s’hi mostren amb tota la creativitat.
