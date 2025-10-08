Nova proposta cultural
«El camí de l'aigua», un itinerari que barreja música, gastronomia i patrimoni local de 17 nuclis del Bages
Alba Careta & Henrio, Lídia Pujol i Manel Camp són els artistes convidats a la primera edició dels Aplecs, organitzats per l'Associació Patrimoni Obert
Se centra en el camí que ressegueix el traçat de la riera de Rajadell, des de Calaf fins al riu Cardener
Es faran el cap de setmana del 18 i 19 i el diumenge 25 d'octubre
«Donar a conèixer el patrimoni que tenim i retrobar-nos. Organitzar aplecs, com es feia abans als pobles». Amb aquesta idea, l’associació Patrimoni Obert, que engloba els municipis de Rajadell, Aguilar de Segarra, Fonollosa i Sant Mateu de Bages, presenta aquest octubre els Aplecs, una nova proposta cultural que barreja música, gastronomia local i memòria històrica amb l’objectiu de divulgar el patrimoni dels disset nuclis que formen aquests quatre municipis: Aguilar de Segarra, Can Servitge, Canet de Fals, Camps, Castellar, Castelltallat, Coaner, Fals, Fonollosa, Les Casetes, Les Coromines, L’Estació, Monistrolet, Rajadell, Salo, Sant Mateu de Bages i Valls de Torroella.
Coneixedors del patrimoni local
La primera edició d’enguany, sota la proposta d’«El camí de l’aigua», seguirà el curs de la Riera de Rajadell. Amb el temps havia estat via romana, camí ral i traçat ferroviari. La directora de l’associació, Laia Muns, explica que treballen perquè els veïns del territori «puguin conèixer el patrimoni que hi ha a la vora», però també per buscar altres públics: «I que el pròxim cop que passin pel costat de la carretera (C-25) puguin dir: «‘Mira, m’han explicat això’». Un dels objectius principals amb què treballa l’associació és que els alumnes de l’escola rural de Fonollosa, que engloba aquests quatre municipis, «puguin conèixer en primera persona allò que estudien».
Els tres primes aplecs tindran lloc els dies 18, 19 i 25 d’octubre a Sant Amanç de Viladés (Rajadell), la Sagrera de Castellar (Aguilar de Segarra) i l’estació d’Aguilar de Segarra. Cada jornada oferirà visites guiades amb experts i una mirada sobre el patrimoni local, un tast de música i totes clouran amb un tast de productes de proximitat.
Patrimoni immaterial: «Udolç»
El primer Aplec tindrà lloc a la Vil·la Romana de Sant Amanç de Viladés (Rajadell). A més de visitar l’assentament, Cal Viladés i el molí de la zona, la jornada acabarà amb un concert de l’avinyonenca Alba Careta i l’igualadí Henrio, amb el seu projecte Udolç, un recopilatori de cançons de bressol recuperades. Un projecte que Muns apunta que és semblant a «la filosofia de Patrimoni Obert:, recuperar, conservar catalogar... El patrimoni no només és natural i material sinó també immaterial. Aquestes músiques també formen part d’aquest patrimoni».
L’època medieval: Lídia Pujol
La segona trobada serà a Castellar, a peu de l’antic camí ral medieval. S’hi farà una visita guiada per la ferreria i la fassina -destil·leria d’aiguardent- i seguidament, el Grup de Teatre de Fals s’encarregarà d’escenificar els fets històrics de l’any 1312 (quan va ser destruïda l’església de Sant Esteve i es va saquejar el terme de Castellar). La jornada continuarà amb la cantautora Lídia Pujol, que presentarà un espectacle inspirat en l’època medieval.
Estació d’Aguilar: Manel Camp
El pianista manresà Manel Camp serà l’encarregat de cloure el tercer Aplec a Aguilar de Segarra, amb l’estrena d’una peça escrita expressament per l’ocasió. La producció recull melodies tradicionals dels municipis del projecte, com el Ball de Cascavells de Sant Mateu i altres tonades populars del territori. Actuarà acompanyat per Jordi Molina (tenora), Lluís Ribalta (percussió) i Jordi Camp (baix). Concretament, serà a l’estació d’Aguilar, un espai que va tenir un paper protagonista amb l’arribada del ferrocarril.
ENTRADES AMB DESCOMPTE PELS LOCALS
Els Aplecs, dirigits principalment pel públic local, tenen un descompte del preu de l'entrada pels veïns de la zona. Els alumnes i famílies de l'escola també tenen un preu especial. Pel públic foraster d'aquests quatre municipis del Bages, l'entrada general té un preu de 15€.
