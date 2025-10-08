Fira Mediterrània
Proposta d'artistes coneguts i per descobrir
La fira no aposta per caps de cartell, però hi ha noms rellevants en les gairebé 80 propostes
La Fira Mediterrània no acostuma a tenir un cartell amb noms coneguts pel gran públic del panorama escènic català o estatal, sinó que aposta per joves talents per donar-los oportunitats i per figures consagrades. Tot i això, sí que hi haurà més d’un artista conegut entre les 79 propostes programades.
Destaca el duet Alosa, un fenomen viral amb el seu primer tema A la voreta del foc penjat a les xarxes. Van guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània de l’any passat i, demà, presentaran el seu primer disc, El primer cant del matí, en exclusiva a Manresa, amb un nou format escènic (Sala Els Carlins, dijous 9 d’octubre, a les 16.30 h). També destaca PA, d’Anna Ferrer, (Sala gran del Teatre Kursaal, dijous 9 d'octubre, a les 21.30h) l’espectacle inaugural de la 28a edició. Es tracta d’una proposta musical i performàtica al voltant del ritual de traspàs de l’ofici de forner del llinatge patern de la cantant menorquina. Un repertori fruit de l’oralitat, la investigació i la creació.
La cantant Magalí Sare actuarà dissabte 11 d’octubre a les 19.30 h al Teatre Conservatori amb una proposta nascuda de tres anys d’investigació sobre cançons dedicades a la dona i al matrimoni. L’Esbart Manresà també hi serà amb l’espectacle Mil primaveres, guardonat amb el Premi Delfí Colomé (dissabte 11 d’octubre, plaça del Mercat de Puigmercadal, a les 11.45 h i a les 16.30 h).
Un dels grans èxits de les últimes edicions és l’Hostal Càntut, que torna per recuperar el cant col·lectiu al voltant d’una taula o d’un àpat. Enguany tindrà lloc a El Coro, el local del Grup Sardanista Dintre el Bosc (10, 11 i 12 d’octubre). Per acomiadar la Fira, serà el torn de la Cia. Voël amb Immaterial, juntament amb els Tirallongues de Manresa. Un homenatge als béns culturals immaterials del país: castellers, pedra seca, toc de campanes i falles del Pirineu. Una proposta d’art contemporani, circ i cultura popular que clourà la 28a edició diumenge 12 a les 20h, a la plaça Major.
