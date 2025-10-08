Proposta d'artistes coneguts i per descobrir

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La fira no aposta per caps de cartell, però hi ha noms rellevants en les gairebé 80 propostes

La cantant Magalí Sare actuarà aquest dissabte (19.30h) al Teatre Conservatori

Alba Bruch Serra

Manresa

La Fira Mediterrània no acostuma a tenir un cartell amb noms coneguts pel gran públic del panorama escènic català o estatal, sinó que aposta per joves talents per donar-los oportunitats i per figures consagrades. Tot i això, sí que hi haurà més d’un artista conegut entre les 79 propostes programades.

Destaca el duet Alosa, un fenomen viral amb el seu primer tema A la voreta del foc penjat a les xarxes. Van guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània de l’any passat i, demà, presentaran el seu primer disc, El primer cant del matí, en exclusiva a Manresa, amb un nou format escènic (Sala Els Carlins, dijous 9 d’octubre, a les 16.30 h). També destaca PA, d’Anna Ferrer, (Sala gran del Teatre Kursaal, dijous 9 d'octubre, a les 21.30h) l’espectacle inaugural de la 28a edició. Es tracta d’una proposta musical i performàtica al voltant del ritual de traspàs de l’ofici de forner del llinatge patern de la cantant menorquina. Un repertori fruit de l’oralitat, la investigació i la creació.

La cantant Magalí Sare actuarà dissabte 11 d’octubre a les 19.30 h al Teatre Conservatori amb una proposta nascuda de tres anys d’investigació sobre cançons dedicades a la dona i al matrimoni. L’Esbart Manresà també hi serà amb l’espectacle Mil primaveres, guardonat amb el Premi Delfí Colomé (dissabte 11 d’octubre, plaça del Mercat de Puigmercadal, a les 11.45 h i a les 16.30 h).

Un dels grans èxits de les últimes edicions és l’Hostal Càntut, que torna per recuperar el cant col·lectiu al voltant d’una taula o d’un àpat. Enguany tindrà lloc a El Coro, el local del Grup Sardanista Dintre el Bosc (10, 11 i 12 d’octubre). Per acomiadar la Fira, serà el torn de la Cia. Voël amb Immaterial, juntament amb els Tirallongues de Manresa. Un homenatge als béns culturals immaterials del país: castellers, pedra seca, toc de campanes i falles del Pirineu. Una proposta d’art contemporani, circ i cultura popular que clourà la 28a edició diumenge 12 a les 20h, a la plaça Major.

