Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
El popular periodista, un dels rostres més populars dels primers anys de TV3, serà aquest dijous a la Pacir per parlar del seu últim llibre
Veni, vidi, vixi. Memòries d'infància i joventut (1948-1983) va guanyar el Premi Romà Planas i Miró de Memorials Populars 2023
Regio7
Salvador Alsius, un dels rostres més populars dels primers anys de TV3, serà aquest dijous a Manresa per parlar del seu últim llibre, Veni, vidi, vixi. Memòries d'infància i joventut (1948-1983). Publicat per Viena Edicions, l'obra va guanyar el Premi Romà Planas i Miró de Memorials Populars 2023. El volum el presentarà el mateix Alsius acompanyat de Gonçal Mazcuñán, periodista, fundador i exdirector de Regió7. L'acte començarà a les 7 de la tarda i es farà a la llibreria Parcir de la capital del Bages.
Veni, vidi, vixi parla d'unes vivències molt anteriors a la seva faceta de director i presentador del Telenotícies Migdia; Alsius es remunta al seu naixement i fins que es va incorporar a la televisió catalana. Són unes memòries de la infantesa, l'adolescència i la primera joventut, des de la vida d'una família de la burgesia barcelonina durant la postguerra fins a la crònica en primera línia, com a periodista, dels anys finals de la dictadura i l'etapa de la Transició.
"Veni, vidi, vixi"
"Veni, vidi vixi". Memòries d'infància i joventut (1948-1983)
Viena Edicions
Pàgines: 320
Preu: 18.70 €
Presentació: dijous, 9 d'octubre, 19 h. Llibreria Parcir. A càrrec del periodista Gonçal Mazcuñán i de l'autor
El periodista trena aspectes molt diversos de la seva biografia: una infantesa que va acabar amb una dolorosa orfandat, l'estada en un noviciat religiós, els estudis universitaris en una època molt agitada políticament, la iniciació a l'ofici de periodista i la seva vida familiar, portada en un entorn tan singular com és una comuna que es va fundar als anys setanta.
L'autor
Salvador Alsius Clavera (Barcelona, 1948)
És llicenciat en Ciències de la Informació i en Ciències Econòmiques, i doctor en Periodisme. Ha treballat com a periodista a la premsa (Diari de Barcelona, El Periódico, El Món), a la ràdio (Catalunya Ràdio) i a la televisió (va fer el programa Memòria popular a TVE i després va dirigir i presentar a TV3 el Telenotícies Migdia i altres programes, com ara Blanc o negre). Ha exercit de professor universitari, als anys setanta a la Universitat Autònoma de Barcelona, on va fer classes de Teoria de la Comunicació i, més recentment, a la Universitat Pompeu Fabra, impartint assignatures relacionades amb el periodisme audiovisual. La seva tesi doctoral va versar sobre ètica periodística, tema també de diverses recerques nacionals i europees que ha dirigit. Va ser degà del Col·legi de Periodistes i vicepresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
