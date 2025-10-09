Fira Mediterrània
Alosa: «Ens agrada molt versionar cançons populars catalanes»
El duet barceloní ha omplert la Sala Els Carlins de Manresa presentant el seu primer disc de llarga durada: «El primer cant del matí»
La popular Marieta Cistellera i El Cant dels Ocells, però amb el toc festiu característic que ha consolidat Alosa des de fa ja un parell d’anys. Avui, a primera hora de la tarda, el duet format per Giuletta Vidal i Irene Romo ha omplert la sala d’Els Carlins de Manresa per presentar el seu primer disc de llarga durada, El primer cant del matí (Ceràmiques Guzmán). El projecte proposa un repertori de temes propis però també interpretacions de grans clàssics populars catalans. Dins del nou àlbum, compost per 9 cançons, hi ha els dos temes mencionats al principi. «Ens agrada molt versionar cançons populars catalanes», ha explicat Giulietta Vidal a l’escenari. També han estrenat nou format escènic, aquest cop acompanyades d’una guitarra (Martí Escobedo) i un baix (Xavi Veres).
El públic, la majoria professionals i programadors de les arts escèniques, també estava format per fans que cantaven les cançons més conegudes del duet barceloní: A la voreta del foc, el seu primer tema que va ser un fenomen a xarxes, i també La Plaça. Han tocat en exclusiva cançons del nou disc, que estarà disponible a partir de demà divendres a totes les plataformes. Una de les més destacades, tot i ser preestrenada el maig, és El forner. És una versió de la tradicional Oh lai lom «però des del personatge de la dona». Oh lai lom explica la història d’una parella de casats, on el marit creu que la dona li posa les banyes amb el forner del poble. Alosa ha volgut agafar aquesta història i cantar-la des del testimoni de la noia. Un dels versets diu així: «I quan canti l’alosa, llavors ja tornaré. I aquest primer cant del matí em fa pensar que he de partir i hauré de tornar a aquell marit tan avorrit!!!!» L’alosa, un ocell que canta a primera hora del matí, apareix a la cançó com a símbol de la separació dels amants.
I tot això, a la Mediterrània, una fira que les ha vist créixer: l'any passat van guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània i aquest any han vingut amb un àlbum sota el braç.
