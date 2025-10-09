Anna Ferrer, en el nom del pare
La cantant menorquina inaugura aquest dijous la Fira Mediterrània de Manresa amb una reflexió sobre el llegat d'una família de forners
La cinquena generació va trencar la tradició i va deixar el forn pels escenaris, la massa pel micròfon i l'art de fer pa per la cançó. Anna Ferrer explicarà què "implica per la meva vida l'aigua i la farina si no faig pa" en l'espectacle inaugural de la Mediterrània, avui dijous a les 21.30 h al Kursaal. Un concert que, no en va, es titula "PA".
"No, no és el primer cop que pugem junts a l'escenari el meu pare i jo", explica Ferrer, que va abandonar la línia familiar de quatre generacions de forners i va emprendre la carrera musical. "El hobby del meu pare -Toni Ferrer- era fer teatre i cantar i, quan jo era petita, vam participar plegats en una tradició menorquina que es diu "Dixem lo dol"", recorda Ferrer: "després, hem fet sarsueles i altres coses".
Avui, pare i filla tornaran a coincidir sobre la fusta: ella cantarà i ell posarà les mans a la massa. "Què em sembla que ella no volgués ser fornera? D'aquí ve aquest espectacle, d'aquesta ferida", apunta el progenitor.
El muntatge d'Anna Ferrer forma part del programa Obrador d'Arrel amb el qual la Fira Mediterrània fa seguiment i dona suport a diversos projectes cada any. Ferrer va entomar un dels lemes del certamen per mirar el passat des del present i reflexionar sobre el llegat familiar. L'artista fa amb la música el mateix que aquelles que l'han precedit han fet amb el pa i la cantant, que va créixer entre sacs de farina i cartons d'ou, investiga què significa la decisió que va prendre. Una recerca en els valors compartits que dona tot el sentit a la presència de Toni Ferrer en escena.
"PA" neix de la investigació, la creació i l'oralitat al voltant de la cultura popular que s'ha fet ressò del procés d'elaboració del pa i l'imaginari que hi va associat, tant a les illes com en altres cultures del món. Toni Llull i Pol Batllé acompanyaran els Ferrer durant el concert, amb direcció escènica d'Ernesto Artillo. El concert és una coproducció de la Fira Mediterrània de Manresa, La Marfà-Centre de Creació Musical i L'Auditori de Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal