La Baldufa alça la bandera de la pau enmig de tanta guerra

La companyia lleidatana estrena "Fantasmes de Guerra" al Teatre Conservatori, un muntatge pensat per a tots els públics

Enric Blasi és un dels intèrprets de &quot;Fantasmes de Guerra&quot;

Enric Blasi és un dels intèrprets de "Fantasmes de Guerra" / DANI CASAS

Toni Mata i Riu

Manresa

La pregunta és legítima: encara hem d'estar parlant de la guerra civil? La resposta que dona Enric Blasi és inapel·lable: "què està passant en el món d'avui dia?". Sobre la guerra entre compatriotes dels anys 30 a Espanya i amb el teló de fons de Gaza i Ucraïna, la Companyia de Comediants La Baldufa estrena avui "Fantasmes de Guerra", un espectacle construït a partir dels dietaris reals de tres combatents dels dos bàndols en la contesa.

"Sempre intentem anar del que és local al que és universal", apunta Blasi. L'espectacle "està ambientat a l'Ebre, nosaltres som de Lleida, Serós, el Baix Segre, ... Un espectacle com aquest és més necessari que mai". L'actor afegeix que "creiem que és més necessari que mai que els infants puguin parlar de què és un conflicte. I creiem que ho fem amb una mirada amable, perquè creiem que ens ha quedat un espectacle molt anti-guerra i un espectacle que sobretot parlar de reconciliació i de pau".

El muntatge parteix dels diaris personals per parlar "de tres companys als qui la guerra els va canviar la vida". Blasi anota, a més, que "a vegades pensem que tothom qui lluitava en un costat o l'altra estava molt polititzat, i la veritat és que la gent només volia que tot allò s'acabés".

En aquest sentit, "Fantasmes de guerra" parla dels dos bàndols, tot i que "probablement se'ns veu una mica com pensem, però en tots els assaigs oberts que hem fet s'ha vist que és un espectacle que pot emocionar molta gent diversa, deixant de banda la seva ideologia".

L'estrena del nou espectacle de La Baldufa es viurà avui dijous al Teatre Conservatori, a les 9.30 i les 18 h. Un horari, aquest darrer, pensat per anar més enllà del públic infantil.

