En Directe
Fira Mediterrània de Manresa, en directe: tradició, espectacles i cultura popular al minut
Reivindicant el carrer i amb la creativitat com a lema, avui comença la 28a Fira Mediterrània de Manresa. Fins diumenge, es podran veure en 19 espais de la ciutat 78 espectacles dels quals 57 seran estrenes, 36 absolutes. Es faran 136 funcions, 75 de les quals gratuïtes. El mercat d'espectacles ha posat el focus en l’Obrador d’Arrel, el programa d’impuls i suport als artistes que exploren nous camins a partir de l’arrel tradicional i que nodreix el mercat manresà amb un terç de la programació. Entre els artistes que trepitjaran els escenaris de la capital del Bages aquests quatre dies destaquen l'inaugural d'Anna Ferrer, Magalí Sare, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Cobla Reus Jove i Marçal Castells, Raul Refree i el Niño de Elche, Sol Picó, Cocanha, l'Esbart Manresà, La Llançadora, Cinc Cèntims, Pol Jiménez, la fusió de Justin Adams amb Mauro Durante o la Cia Voël, que tancarà la fira amb els Tirallongues.
