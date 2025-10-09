El Quixot i en Perot el bandoler tenen moltes coses a dir-se
El Teatre de l'Aurora d'Igualada produeix la peça teatral "Història d'un lladre", que tracta sobre les misèries i les inquietuds humanes
La improbable trobada entre el bandoler Perot Rocaguinarda i el famós duet format pel Quixot i Sancho Panza és el motor de l'espectacle "Història d'un lladre", una producció del Teatre de l'Aurora d'Igualada que s'estrena a la Mediterrània procedent de l'Obrador d'arrel. Amb text de Carles Batlle i direcció de Joan Arqué, el muntatge parla de "les misèries i les inquietuds humanes, l'amor des de tots els punts de vista possibles i problemàtiques del present que, com veiem, també hi eren en l'època de Rocaguinarda", en paraules de l'autor de la música, l'alt urgellenc Arnau Obiols, un assidu de la fira.
"No és un biografia, que ningú s'espanti si sent que és una obra de teatre sobre un bandoler", demana Obiols, reconeixent que, d'entrada, "jo també em vaig espantar". El músic de la Seu d'Urgell afegeix que, "a partir de la trobada entre el Quixot i el Perot, estirem el fil i hi ha bogeries i reflexions profundes, i es passa per diferents estats d'ànim, humor, drama, ... i la música és el fil conductor que ajuda també a explicar l'obra".
Arnau Obiols s'asseu a la bateria en una proposta escènica i musical en què també hi ha Queralt Albinyana, Laura Calvet i Ireneu Tranis: tots tenen text, tots canten i tots toquen algun instrument. El músic també té paraules d'agraïment per la fira i el programa Obrador d'arrel, que qualifica d'"essencial" per a molts projectes que necessiten emprendre el vol. Com aquesta "Història d'un lladre" que forma part d'una trilogia que es va iniciar amb el Comte Arnau i en Jan Petit.
L'obra es representa avui dijous, a les 16.30 h, a la sala petita del Teatre Kursaal.
