L'hongarès László Krasznahorkai, Premi Nobel de Literatura 2025

L'autor de 'Tango satànic' ha estat reconegut per la seva "obra convincent i visionària", segons el jurat de l'Acadèmia Sueca

Krasznahorkai va ser honorat l'any passat amb el Premi Formentor de les Lletres

Krasznahorkai va ser honorat l'any passat amb el Premi Formentor de les Lletres

EFE

Barcelona

L'escriptor hongarès László Krasznahorkai és el Premi Nobel de Literatura d'enguany per "la seva obra convincent i visionària que, enmig del terror apocalíptic, referma el poder de l'art", segons ha anunciat aquest migdia l'Acadèmia Sueca.

Krasznahorkai participarà pròximament en el festival de literatura Kosmópolis que organitza el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. L'autor centreeuropeu conversarà amb Miquel de Palol el divendres 24 d'octubre, a les 17.30 h, a la Sala Teatre de l'equipament de la capital catalana.

(AMPLIACIÓ EN BREU)

