El metge navarclí que escriu novel·les d'espies
Eduardo Naya, que durant gairebé tres dècades va exercir la medicina a la població bagenca, publica la seva segona novel·la, que presenta aquest dijous
Llegir i viatjar han estat dues de les grans passions d’Eduardo Naya. També la història. Professional de la salut i ara ja jubilat, del 1978 al 2016 va exercir de metge de família a Navarcles. El 2009 va debutar en el mercat editorial amb El legado Göring (Booket), un thriller sobre l’espoli d’obres d’art per part dels nazis. Nascut el 1953 a Guitiriz (Lugo) acaba de publicar amb l’editorial Mascarón de Proa la seva segona novel·la, El buen inglés, que sorgeix de l’interès de l’autor per la II Guerra Mundial, el món de l’espionatge i la Guerra Freda. Naya la presenta avui (19 h) al pati de la Biblioteca de Navarcles acompanyat del periodista Joan Barbé i del doctor Lluís Guerrero, membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. El 5 de novembre ho farà a la llibreria Parcir de Manresa.
No té manies en qualificar la narració d’història «molt potent», amb girs de guió, final sorprenent i una lectura «cinematogràfica». I és que Naya està realment «satisfet» amb el resultat d’una novel·la que es va començar a gestar fa cinc anys i que l’ha portat a «trepitjar» escenaris per on transcorre l’acció, el Madrid de la postguerra civil i el Berlín dividit pel mur. Li manca Budapest. Però tot arribarà. La trama enfronta dos espies rivals, l’anglès Leo Maxwell, el protagonista, desconfiat i escèptic, «amb el perfil ideal per ser un agent», explica l’autor, i «el seu oponent», el nazi Lothar Völler. El buen inglés -un títol que fa una picada d’ullet al film protagonitzat per George Clooney El buen alemán-, mescla personatges reals, com el diplomàtic espanyol Ángel Sanz-Briz, l’Àngel de Budapest, el «Schindler espanyol si això fos Hollywood», amb els sorgits de la imaginació de l’autor. Tot, amb un rerefons històric meticulosament documentat en les visites que Naya va fer a museus, arxius i escenaris reals, com el ja desaparegut cafè Embassy, un «niu d’espies en el Madrid dels anys 40». Explica Naya que a Berlín tot van ser «facilitats» per trobar documentació: «No han amagat la seva història, que és el que hauria de passar aquí».
La presentació
- Avui, al pati de la Biblioteca de Navarcles, a les 19 h.
- Eduardo Naya presentarà "El buen inglés" acompanyat del periodista Joan Barbé i del doctor Lluís Guerrero, membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
Les històries d’espies de John Le Carré, Graham Greene i Frederick Forsyth van ser determinants perquè Naya decidís afrontar l’escriptura. Això i que la seva primera novel·la, la inèdita Cien días de abril (1998), fos finalista en la XVIII edició del Premi Literari Felipe Trigo. Ara, ha traslladat el que li agrada a llegir a les 581 pàgines d’una novel·la amb una única pretensió: «que els lectors en gaudeixin». Tant com ell escrivint-la.
