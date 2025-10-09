La pel·lícula de 'Mar i Cel' s'estrenarà als cinemes el 28 de novembre
53 músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i Albert Guinovart al piano interpreten la partitura
ACN
La pel·lícula de 'Mar i Cel' s'estrenarà als cinemes el 28 de novembre. La producció de Dagoll Dagom fa el salt a la pantalla gran de la mà del grup teatral i de 3Cat i sota la direcció de Paulí Subirà Claramunt. El film oferirà situacions i escenes que van "més enllà" del que s'ha ofert al teatre, amb la realització de Xavi Bonet, la direcció de fotografia de Domènec Gibert i la participació de 53 músics i d'Albert Guinovart al piano per interpretar la partitura. L'enginyer Llorenç Gómez va combinar l'enregistrament en directe de les funcions amb l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Sergi Cuenca.
La pel·lícula compta amb la companyia de la producció del 2024 protagonitzada per Alèxia Pascual i Jordi Garreta, amb Abel García, Albert Gràcia, Berta Luna, Xavi Fernández, Eloi Gómez, Clara Renom, Sergio Escribano, Candela Díaz Sanz, Esteve Roig, Cisco Cruz, Albert Mora, Anna Alborch, Bittor Fernández, Estel Aparicio, Carme Giner, Biel Llongueras, Guillem Ripoll i Guillem Fole.
Des del punt de vista tècnic, la filmació s'ha fet íntegrament en 4K amb tecnologia HDR i en format Dolby Vision, i s'han utilitzat nou càmeres per enregistrar tots els plans. Dues de les càmeres les duien operadors disfressats de pirata i barrejats entre l'elenc per poder copsar perspectives més pròximes.
