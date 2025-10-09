L'artista Rodrigo Rodríguez Comos fa donació de dues obres a Manresa
El reconegut dibuixant de còmics i pintor establert a Manresa des de fa gairebé seixanta anys va protagonitzar una exposició al Casino fa mig any
Rodrigo Rodríguez Comos va néixer el 1935 a Llanes (Astúries) i viu a Manresa des del 1967. Se sent asturià, però també manresà i avui ha donat dues obres d'art a l'Ajuntament de la capital bagenca, en un acte de cessió gratuïta que ha tingut la presència de l'alcalde Marc Aloy.
Les dues peces de Comos, reconegut pintor i dibuixant de còmics, són el retrat d'una dona amb la basílica de la Seu al fons (oli sobre tela del 1976) i dues pàgines manuscrites originals del còmic "Tina" de l'any 1983. Les obres s'exposaran al Museu de Manresa per donar testimoni de la dilatada i reeixida trajectòria artística de Comos, que va destacar com un dels grans dibuixants d'historietes espanyols i internacionals des de la dècada dels 60. L'autor manresà va dibuixar per a revistes de molta tirada en mercats com Alemanya i els Països Baixos i va fer algunes tires de la mítica sèrie "El Capitán Trueno", per a l'Editorial Bruguera de Barcelona.
Marc Aloy ha acceptat formalment la donació i ha expressat l'agraïment a Comos. El Museu de Manresa es farà càrrec de la conservació i la seguretat de les obres i facilitarà l'estudi la difusió pública. Comos va fer una exposició retrospectiva de la seva obra la primavera d'enguany a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa.
