The Weeknd actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona l'1 de setembre del 2026
El cantant canadenc afegeix un concert a la capital catalana dins la gira 'After Hours Til Dawn'
ACN
Barcelona
L'artista The Weeknd actuarà l'1 de setembre del 2026 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El cantant canadenc ha afegit la cita catalana a la gira mundial 'After Hours Til Dawn' després d'haver venut més de 150.000 entrades per als tres concerts previstos a Madrid el 28, 29 i 30 d'agost de l'any vinent. L'autor d'àlbums com 'After Hours', 'Dawn FM' o 'Hurry Up Tomorrow' viatjarà per tot el món amb una gira que celebra aquests tres treballs, i que arrencarà el 20 d'abril a Ciutat de Mèxic. Farà aturades a Irlanda i a Alemanya passant pel Brasil, França, Polònia, Suècia o el Regne Unit. Les entrades per a l'espectacle a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es posaran a la venda el 17 d'octubre al migdia.
