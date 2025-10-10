La crònica de l'inaugural
Cantant amb massa del pa a la cara
La menorquina Anna Ferrer va inaugurar ahir una fira amb 1.200 professionals acreditats
Ho va fer en un concert al teatre Kursaal, amb totes les entrades venudes
El protagonisme va ser per al seu pare, que va pastar pa a l’escenari
La menorquina Anna Ferrer porta anys vinculada a la fira. La seva evolució ha anat en paral·lel. Als 14 anys cantava amb el grup de folk S’albaida (1998-2012), que recuperaven antigues cançons tradicionals de la seva illa. Més endavant se la poder escoltar participant amb projectes com NewCat, encapçalats pel multiinstrumentista Manu Sabaté. El 2021 va inaugurar la fira, va ser com a solista de la OMAC, l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya. Ahir hi tornava en solitari, amb un projecte propi on el castellà hi té molt pes. La inauguració de la fira de l’any passat es va dedicar al folklore espanyol. Un canvi de rumb total en una fira que va néixer fa 28 anys enfocada en la cultura tradicional catalana.
Anna Ferrer esrenava PA, un espectacle on homenatja a les quatre generacions de forners de la seva família que l’han precedit i que ella, de moment, ha estroncat.
Va arrencar amb la peça més potent de totes, Aigo, aquesta sí en menorquí, que justament ahir es va penjar a través de les plataformes musicals. Quatre minuts on els dos músics que l’acompanyaven, Toni Llull i Pol Batlle, prenen tota la força.
El més sorprenent del concert és que justament tota la música va ser en directe, no hi havia res pregravat. Tot sortia de les seves veus i de les seves mans. També la del seu pare, Toni Ferrer, que es va col·locar dalt d’un altar per anar fent pa. La seva presència va ser constant a dalt de l’escenari, encara que a vegades fos escombrant o mirant a la seva filla.
L’espectacle tenia una ànima de performance i junts van protagonitzar el moment més visualment potent de la nit, quan la seva filla va cantar amb massa de pa a la cara. El concert va ser enregistrat per La Xarxa i aquest dissabte (22.30h) es podrà veure per les televisions locals de tot Catalunya.
