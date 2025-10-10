Ja es coneixen els 18 concursants del Benidorm Fest: cinc d'ells són catalans
La gran final del festival se celebrarà el 14 de febrer, participi o no Espanya a la pròxima edició d'Eurovisió
EFE
Greg Taro, KU Minerva, Izan Llunas, Luna Ki i Mikel Herzog són els cinc artistes catalans, d'un total de 18, que participaran en la cinquena edició del Benidorm Fest, les cançons del qual es publicaran el proper 18 de desembre i que enguany acull propostes llatinoamericanes.Aquests participants han estat escollits entre les 870 cançons que es van presentar fins al passat 26 de setembre, quan va finalitzar el termini de 111 dies que RTVE havia establert per rebre propostes.
En els darrers anys, el Benidorm Fest ha servit per escollir el representant d’Espanya a Eurovisió, tot i que la participació espanyola al certamen de 2026 és en l’aire, ja que el Consell d’Administració de la corporació va anunciar la retirada de la seva delegació si Israel hi concorre, una decisió que haurà d’adoptar la Unió Europea de Radiodifusió (UER) en una assemblea extraordinària al novembre.
En qualsevol cas, el Benidorm Fest té entitat pròpia i continua endavant amb la selecció dels participants ja conclosa i presentada en roda de premsa a Prado del Rey.
Segons ha informat la corporació, el cartell d’aquesta edició està format per Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, i Tony Grox i LUCYCALYS.
Aquestes són les referències musicals dels escollits:
Asha és una cantant i compositora nascuda al Marroc amb una proposta musical mestissa, que ha col·laborat amb artistes com C. Tangana, Lola Índigo o Becky G.
Atyat és ballarina i actriu madrilenya d’ascendència egípcia, que en els darrers anys ha desenvolupat la seva faceta de compositora, mentre que Kenneth —que actua amb l’Orquestra Panorama— és un cantant i compositor d’arrels veneçolanes que uneix el so urbà amb l’emoció melòdica, segons RTVE.
El sevillà Dani J. proposa la seva particular visió de la bachata, mentre que KITAI és una banda de rock potent que va aconseguir un rècord Guinness en tocar durant 24 hores seguides.
El duet format per Dora Postigo, filla de Bimba Bosé, neboda de Miguel Bosé i filla del productor Diego Postigo, amb Marlon Collins representa una nova generació que experimenta amb la música i les emocions més íntimes, mentre que María León ft. Julia Medina formen un tàndem mexicà-espanyol amb experiència en programes com Operación Triunfo 2018.
Miranda!&bailamamá són el resultat de la unió del duet referent del pop argentí format per Ale Sergi i Juliana Gattas amb el projecte d’Óscar Ferrer.
Funambulista és el projecte musical de Diego Cantero, un artista pop consolidat, i KU Minerva és una de les pioneres del gènere de música dance en espanyol. Estoy llorando por ti va ser l’inici de la seva carrera, com a barcelonina destacada del gènere.
L’eivissenc Izan Llunas, fill de Marcos Llunas (que va representar Espanya a Eurovisió el 1997), es va fer popular interpretant Luis Miguel de petit a la sèrie de Netflix Luis Miguel, mentre que l’hispanoalemany Greg Taro va ser un dels compositors de la cançó Always on the Run, que va representar Alemanya a Eurovisió 2024.
Una altra proposta de pop és la de Luna Ki, artista d’arrels cubanes que participarà per segona vegada al Benidorm Fest, però amb una cançó totalment diferent (sense autotune, segons ha anunciat).
The Quinquis és el projecte de Marcos Miranda, Maxi i Reys, productors que reinventen el so quinqui dels anys 70 amb altres influències del segle XXI, mentre que Tony Grox i LUCYCALYS formen un duet que fusiona flamenc, electrònica i pop contemporani, segons RTVE.
El pop electrònic estarà representat per MAYO, també sortit d’Operación Triunfo, en aquest cas de l’edició de 2023, mentre que Rosalinda Galán presenta una proposta actual de la copla.
El festival tindrà una nova imatge, dissenyada per Iñaki San Juan, i les semifinals tindran lloc els dies 10 i 12 de febrer, mentre que la gran final se celebrarà el 14 de febrer.
