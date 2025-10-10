La febre per 'Kpop: Demon Hunters' es desferma al Bages: «La meva filla mira la pel·lícula en bucle»
Petits i no tan petits expliquen per què l'últim èxit de Netflix triomfa a la tele, els cines, les ràdios i els patis de les escoles
"La va veure per primera vegada a l'agost i des d'aleshores se la mira en bucle". Tània Gutiérrez és la mare de l'Abril, una nena de Sant Fruitós de 7 anys que forma part de la munió de seguidors de casa nostra captivats pel fenomen mundial Kpop: Demon Hunters, el darrer èxit de Netflix. Estrenada el 20 de juny passat, la pel·lícula ha trencat tots els rècords: és la més vista de la història de la plataforma amb més de 325 milions de reproduccions en només 91 dies; ha saltat als cinemes amb versió karaoke; i la seva cançó principal, 'Golden', no para de sonar a la ràdio i ja ha estat número 1 en més de 20 països.
Ivan Carrasco, director creatiu i de continguts de l'Associació Starraco Unlimited i un dels impulsors de l'Otakubages -l'espai de manga, anime i videojocs de l'ExpoBages- considera que Netflix la va encertar en unir en una mateixa pel·lícula dos mons de moda: l'anime i la cultura k-pop (pop fet a Korea). "Qui va tenir la idea és un geni", celebra, i confirma que la febre per aquesta història de tres guerreres-cantants (la Rumi, la Mira i la Zoey) també ha arribat a Catalunya i ja és ben visible als patis de les escoles, les xarxes socials o esdeveniments com els que organitza la seva entitat. El darrer, el Manga Con de Lleida.
Una assídua d'aquests salons de manga i anime és Judit Fernández (OkamiXx), veïna de Sant Vicenç de Castellet de 33 anys. Ella i la seva germana Sílvia, de 24, practiquen el cosplay -la recreació amb el màxim detall possible de personatges- i a Lleida van formar part d'un número del grup Ichimicos inspirat en Kpop: Demon Hunters. "Anavem de Saja Boys, el grup de dimonis de la pel·lícula, i tothom es volia fer fotos amb nosaltres, va ser increïble", assegura.
La primera vegada que Fernández va veure la pel·lícula es va quedar "amb la boca oberta". En destaca que és una història que ha sabut "introduir i explicar molt bé com és el món del k-pop i tot el fanatisme que l'envolta". El film és un cóctel que acompanya amb humor i música una trama de fantasia i dimonis, que atrau tant fans de la música com amants de les històries d’acció. Els personatges són idols que lluiten contra dimonis, cosa que combina l’exhibició musical amb escenes espectaculars d’arts marcials i màgia, i a la vegada es tracta la superació personal, l’amistat, la responsabilitat i la lluita contra la foscor interior.
I la banda sonora, enganxa. Fernández té el pressentiment que el fenomen va per llarg: "La cançó 'Golden' sona a la ràdio i això farà que duri". Les veus reals que hi ha al darrere són EJAE, Audrey Nuna i Rei Ami i no van interpretar en directe el tema fins aquest 7 d'octubre passat.
Furor entre els més petits
A casa, la fruitosenca Tània Gutiérrez té una autèntica fan de la Rumi, la Mira i la Zoey. "Es connecta a Youtube per veure coses que no surten a la pel·lícula i saber-ne detalls", explica de la seva filla Abril. La nena comparteix la passió amb la seva amiga, la Dakota, de sis anys. Se saben les lletres de la banda sonora, ballen les coreografies a totes hores i llueixen contentes unes dessuadores Kpop: Demon Hunters. "A mi m'agraden les guerreres de Kpop perquè canten molt bé", diu la Dakota. I l'Abril afegeix: "A mi m'agrada perquè lluiten contra els dimonis". Totes dues fan patinatge artístic i ja esperen que els deixin fer una coreografia de 'Golden' sobre els patins.
L'Arya, una altra fan bagenca de la pel·lícula, acaba de començar a aprendre a tocar el piano i ja sap interpretar les primeres notes de la cançó. "Li vaig dir a la meva professora de piano que m'encantava 'Golden'. Així que va ser ella qui va ensenyar-me a tocar-la.
La disfressa d'aquest Halloween?
Sobre la pel·lícula, l'Arya comenta que, "la meva preferida és la Rumi i m'encanten les coreografies que fan les Huntrix i com canten. De fet, me les sé totes. Són genials. M'agraden tant que vull disfressar-me de Rumi per Halloween. Em fa molta il·lusió portar la roba que ella porta en la pel·lícula.
La Tània Gutiérrez també apunta que, probablement l'Abril i la Dakota es disfressaran de Demon Hunters per Halloween: "Serà la disfressa de l'any".
Un concert de tribut a les guerreres, a Manresa
Els fans de la pel·lícula de Manresa ja tenen marcat al calendari la data del 15 de gener vinent, quan farà parada a la capital del Bages el muntatge "Las Guerreras K-Pop en concierto". Anirà a càrrec d'una banda tribut i l'escenari escollit és el teatre els Carlins, en doble sessió, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. El preu de les entrades és de 22 euros i es poden adquirir a https://www.entradasgau.com/
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»