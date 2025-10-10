Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Paco Cerdà, Premi Nacional de Narrativa 2025 per la seva obra ‘Presentes’

L’escriptor valencià descriu la construcció d’un mite a partir del trasllat de les restes de Primo de Rivera

L'escriptor valencià Paco Cerdà, autor de &quot;Presentes&quot;

L'escriptor valencià Paco Cerdà, autor de "Presentes" / / Miguel Ángel Montesinos

ACN

Barcelona

L’escriptor i periodista valencià Paco Cerdà (Genovés, 1985) ha guanyat el Premi Nacional de Narrativa 2025 per la seva obra ‘Presentes’ (Alfaguara), concedit pel Ministeri de Cultura i dotat amb 30.000 euros. El jurat ha escollit l’obra per “l’estil i la lírica amb què l’autor descriu la construcció d’un mite, a través de la narració del trasllat de les restes de José Antonio Primo de Rivera, d’Alacant a l’Escorial. Així mateix, considera que el llibre és una “crònica particular” que permet lligar diferents veus sense perdre el ritme necessari per abordar un episodi de la història “solemne i grotesc”, a la vegada.

Finalment, se subratlla la capacitat de l’autor de combinar la investigació periodística amb una narrativa “neta i honesta” que posa el focus en allò “invisible” de la història, acompanyant-la d’una reflexió humana i profunda sobre el passat, amb la qual demostra que la literatura pot ser un acte de “veritat i reparació”, sense renunciar a la “bellesa”.

Cerdà és periodista i escriptor. Entre els títols que ha publicat destaquen ’14 de abril’, ‘El peón’ i ‘Los últimos’. La seva obra es pot trobar en francès i en català. Cerdà va fundar i dirigir l’editorial La Caja Books.

Localitzen sa i estalvi un boletaire que s'havia perdut a Odèn

El Govern invertirà 150 milions d’euros en l’estratègia catalana de l’espai

Dagoll Dagom, Marcos Morau, Tarta Relena, Mari Chordà i els castellers de Vilafranca, Premis Nacionals de Cultura 2025

Els presidents del BBVA i el Sabadell s’embranquen en pulles creuades l’últim dia d’acceptació de l’opa

Nous estudis connecten la microbiota amb la salut mental: «ja hi ha psiquiatres que recepten probiòtics»

Ja es coneixen els 18 concursants del Benidorm Fest: cinc d'ells són catalans

Sant Fruitós rep un nou revés judicial pel canvi de tarifes a la residència

Experiència sensorial de Trucs

