Fira Mediterrània
Sevilla i la tradició flamenca aterren a la Mediterrània
El ballarí Pol Jiménez estrena a la 28a Fira de Mediterrània un 'solo' de dansa inspirat en la tradició 'bailaora'
L'espectacle, 'Cafè de Copla', és aquest divendres 10 d'octubre a les 18.30h a la nau Anònima de Manresa
El públic que assisteixi a l'Anònima no se sentirà com a casa aquest cop. Durant gairebé una hora, els assistents es transportaran a Sevilla. Enmig d'un 'cafè cantante', el que després va desenvolupar els 'tablao' flamencs. Taules i cadires velles de fusta. I a dalt el tablao --terme utilitzat també per referir-se a la plataforma on es balla--, una bailaora.
La bailaora és en Pol Jiménez, un barceloní format en dansa espanyola i flamenc. Ha rebut premis com a Millor intèrpret masculí als XXV Premis Butaca i Millor ballarí als Premis de la Crítica de les Arts Escèniques 2018. Aquesta 28a edició de la Mediterrània no serà la primera vegada que hi actuï, però sí com a solista. Presenta Cafè de Copla, aquest divendres a les 18.30h, a l'Anònima de Manresa. L'espectacle és un dels 22 projectes que han entrat a formar part de l'Obrador d'Arrel d'aquest any.
La proposta és clara: «emmarcar la gent dins l'estètica d'un cafè cantant, on puguin estar asseguts prenent algun beure». A partir d'aquí, el ballarí fa un recorregut per la 'copla andalusa', un gènere musical que conjuga música, lletra i interpretació. El protagonista de l'escenari passa a ser el 'mantón', que Jiménez el fa ballar a través «d'algunes figures relacionades amb el concepte folklòric», amb l'objectiu que «el públic pugui intervenir en la 'varieté' i tingui l'espectacle molt a prop», explica Jiménez.
El 'solo' intenta qüestionar el gènere de copla espanyola, i el ballarí barceloní ho fa amb una proposta a través dels moviments del seu cos i l'ajuda del mantell. Jiménez planteja un cos que no es pot definir, que es construeix i es balla en temps present, per tornar-se a desfer i tornar-se a qüestionar des del folklore i la seva identitat.
