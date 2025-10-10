«Transmissió creuada» entre Catalunya i Colòmbia
L'espectacle, format per 4 ballarins colombians i 4 ballarins catalans, s'ha estrenat aquest divendres a la Mediterrània
Repetiran l'actuació, gratuïta, diumenge a les 12 h del migdia al pati del Teatre Kursaal
Quina similitud tenen la cultura catalana i la colombiana? La ballarina afrocolombiana Andrea Bonilla ho té clar: «Donem importància a participar en la comunitat. Sabem que nosaltres plegats som més forts que no pas allò individual».
Bonilla és coreògrafa, i amb el català i també coreògraf Pere Seda han creat un espectacle de dansa que fusiona les seves cultures d’arrel, la catalana i la colombiana. Amb només dues setmanes de residència, els 2 artistes i 8 intèrprets -entre els quals la manresana Sònia Serra, de l’Esbart Manresà- han creat un espectacle de gairebé mitja hora que intenta explicar com les persones funcionen millor en comunitat. El que han fet ha estat «molt intens», remarca Bonilla, però assegura que hi ha hagut «molta complicitat» entre tots els actors i ha funcionat molt bé. L’objectiu principal era unir els 4 ballarins colombians, procedents del Centro de Danza y Coreografia del Valle del Cauca (Colòmbia) i els 4 ballarins d’arreu de Catalunya procedents del Programa d’Impuls. Per a Bonilla, han tingut l’oportunitat de treballar per «trobar un cos nou, compartint coneixement i significats profunds culturals i el que ens identifica com a persones».
«Dos espais, dos pobles, dos cossos, i fer un teixit a través d’aquesta trobada». Així ha estat l’espectacle presentat per primer cop, aquest divendres, al pati del Kursaal. El projecte «reivindica el poder de l’abraçada, de la trobada i d’estar al costat d’algú per caminar per la vida», ha explicat Bonilla. Un espectacle festiu, semblant a una dansa ancestral, ha subratllat Pere Seda, una peça que emana «diversió, trobada i festeig». Que busca «no demanar permís per ballar» sinó, «trobar-se en el ballar i en l’espontaneïtat que sorgeix de les ballades populars».
La peça, titulada Transmissió creuada, no està acabada, com ha apuntat Seda. I és que encara els queden dues setmanes de residència a Colòmbia, on després actuaran al Bienal Internacional de Danza de Cali i la Licorera. Abans, però, el cos de dansa tornarà a actuar diumenge a les 11 del matí al pati del Kursaal.
