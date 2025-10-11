Campana sobre campana a la Mediterrània
Els drings d'esquelles i campanes agafen protagonisme com a elements de diverses propostes de la fira manresana
El lema de la Fira Mediterrània és la renovació de la tradició, la recuperació amb llenguatges contemporanis de les formes socials i culturals del passat. Tothom sap què és una esquella o una campana, amb els seus drings característics, però són objectes que pràcticament no tenen presència en les nostres vides més enllà del toc de campanes de les esglésies i el pintoresquisme que, per a molta part de la població, implica veure un ramat.
En aquesta edició del certamen manresà, però, les campanes i les esquelles, amb el so que causa el moviment oscil·lant dels batalls, s'està fent molt present. Sense anar més lluny, una de les atraccions de la fira és l'entramat d'esquelles, fins a mig miler, que l'artista Núria Andorrà ha instal·lat al passadís descobert que permet anar del Passeig Pere III al pati del Casino. Un punt molt transitat perquè és l'accés als jardins on hi ha la carpa dels professionals, la Taverna Cervesa Guineu amb concerts gratuïts i les quatre furgoteques que serveixen menjar.
El so de les esquelles situades a una notable alçada en la instal·lació anomenada "Esquellòrium" és gairebé ininterromput ja sigui perquè les fa dringar el vent o bé petits i grans a través de les cordes que els agiten i que són un reclam impossible d'evitar per als transeünts.
Demà diumenge sonaran poderoses les campanes que aquests dies s'han pogut veure al vestíbul de l'Ajuntament. Procedents d'Os de Balaguer (la Noguera), on cada any se celebra una trobada de campaners, les quatre campanes van sortir ahir de la casa consistorial per quedar instal·lades a la plaça Major, on aquest diumenge formaran part de l'attrezzo de l'espectacle de cloenda de la fira, "Immaterial", amb la Cia. Vöel de circ i trapezi i la colla castellera Tirallongues de Manresa. El muntatge parla del patrimoni immaterial de la humanitat.
Les esquelles també van sonar divendres al migdia a la Taverna amb motiu de l'actuació del duet francès Trucs, format per Alexis Toussaint i Romain Colautti. Els artistes van proposar un concert amb l'orquestra d'esquelles que han creat i els serveix per provocar una experiència sensorial en l'espectador.
Trucs evoca un dels sons habituals a les muntanyes pirinenques de la zona de Bearn, remetent a la transhumància pirinenca. I, precisament, de pasturatge també va "Pastor", la peça de dansa de Xavier Gumà que s'ha vist al pati del Kursaal. El dia que es va presentar a la premsa, l'escenari escollit, i on l'artista va fer un ball de mostra, va ser Avinyó, just al costat del ramat transhumant que hi havia arribat feia unes hores, en una de les aturades del seu llarg camí.
