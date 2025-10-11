Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cocanha transporta a Manresa la cultura Occitana

El duet, format per Lila Fraysse i Caroline Dufau, presentarà el nou disc a la sala gran del Kursaal aquest divendres (21.30h)

El duet Cocanha, de música occitana, format per Caroline Dufau (esquerre) i Lila Fraysse (dreta)

El duet Cocanha, de música occitana, format per Caroline Dufau (esquerre) i Lila Fraysse (dreta) / Oscar Bayona

Alba Bruch Serra

Alba Bruch Serra

Manresa

Des de ben petita que Lila Fraysse assisteix a la Mediterrània. Els darrers anys, però, ho ha fet des de dalt l'escenari, acompanyada de Caroline Dufau. Juntes formen el duet Cocanha. Un projecte de cant polifònic Occità pensat per ballar. «Hem reinterpretat el repertori tradicional d'Occitània», assegura Fraysse. El grup, establert a Tolosa, ciutat coneguda històricament per Tolosa de Llenguadoc (capital d'Occitània), presentarà el seu nou espectacle a la sala gran del Kursaal a dos quarts de 10 de la nit, en exclusiva, a la 28a Fira Mediterrània de Manresa.

El nou disc, Flame Folclòre, significa «Folklore extravagant». «Volem reivindicar aquest espai polític que a França s'ha deixat molt. El Folklore va relacionat amb la col·laboració històrica d'un poble, i nosaltres volem tornar-lo agafar per reclamar-lo», assegura Fraysee.

Cultura occitana en segon plà

«A Catalunya és un dels pocs espais on podem presentar aquestes cançons». Fraysse va néixer a Toulouse, i ella parla, a part del francès, l'Occità. Ha crescut en una família conscienciada políticament. Explica que «a França hi ha molta ignorància de la cultura occitana. No és que la gent no s'interessi per ella, sinó que hi ha hagut una erradicació», un desarrelament de les cultures minoritàries de l'estat francès. Per altra banda, Carolie Dufau va néixer a la regió de Gascunya. Totes dues s'han unit per reivindicar la llengua i cultura occitana a través d'una reinterpretació de les músiques tradicionals.

El duet parteix de la dansa i el ritme a través de tambors de corda, que «no són moderns, són més ancestrals». Experimenten amb la polirítmia a través de les cordes i la percussió a través de les mans i els peus sobre la tarima de fusta. Un espectacle de llums i percussió que transportarà el Kursaal a Occitània.

