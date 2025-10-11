Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'escriptor Jordi Santasusagna retrata en el seu nou llibre 'Toquen a matar' la Cardona en què tallar colls era una feina

El cardoní presenta la novel·la en què recupera alguns personatges del musical ''El somriure del botxí' (2013), escrit per ell mateix, en un acte que va incloure la interpretació d'algunes de les seves cançons i una explicació sobre com devia ser la Cardona del 1348, just abans que hi arribés la pesta negra

El cardoní Jordi Santasusagna durant la presentació del seu nou llibre

El cardoní Jordi Santasusagna durant la presentació del seu nou llibre / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Cardona

Cardona, 1348. La vila estava sumida en la misèria, faltava poc perquè hi arribés la pesta negra i tallar colls era una feina. Concretament, la del botxí. En aquest escenari es desenvolupa la trama de 'Toquen a matar' (Rosa dels Vents), el darrer llibre del cardoní Jordi Santasusagna que va ser presentat aquest divendres al restaurant El Centru del municipi bagenc. Recuperant alguns personatges del musical 'El somriure del botxí' (2013), escrit per Santasusagna i compost pel també cardoní Xavier Ventosa, la novel·la relata el triangle amorós i de supervivència entre un botxí que no vol matar, una bruixa i la filla d'un ballester que ve de Manresa buscant una última oportunitat.

Com va relatar l'escriptor cardoní, la llavor de la seva setena novel·la és la fascinació que des de petit li havia generat la Torre del Botxí. El que històricament havia estat la casa dels botxins de Cardona, aquells que s'encarregaven de tallar el coll, les mans, els peus o els pits a la plaça de la vila d'aquells que havien fet qualsevol acte que es considerés un delicte. I, per cert, era un càrrec que passava de pares a fills. Va ser justament aquesta dada la que li va donar la idea d'escriure aquesta obra, primer, en format musical, i més d'una dècada més tard, en format novel·la.

L'acte de presentació, que va omplir el recinte amb més de setanta aplegats, va incloure la intervenció del divulgador de la Fundació Cardona Històrica, Àlex Tripiana. A través de la seva explicació i un munt d'imatges, algunes d'elles inèdites, va fer viatjar en el temps als assistents per fer-los recórrer els carrers de la Cardona del segle XIV i, així, que es fessin una idea de com era viure en una vila medieval completament emmurallada.

Santasusagna amb els intèrprets de les cançons del musical 'El somriure del botxí'

Santasusagna amb els intèrprets de les cançons del musical 'El somriure del botxí' / Xavi Moraleda

La cita també va comptar amb la interpretació d'algunes cançons del musical del qual parteix la novel·la, 'El somriure del botxí', que va ser interpretat pels actors i actrius del grup de teatre El Traspunt, l'any 2013, a Cardona; i l'any 2015, al Kursaal de Manresa. Cinc dels actors i actius que van donar vida als seus personatges principals, Josep Ratera, Jesús Ratera, Elena Company, Francesc Pedrosa i Elena Ribera, van cantar algunes de les cançons de l'obra amb l'acompanyament musical de Bernat Barat, unes actuacions que van arrencar grans aplaudiments del públic.

L'alcaldessa Lluïsa Aliste es va encarregar de donar la benvinguda a l'acte. "No és la primera vegada que escriu basant-se en Cardona, ja ho va fer amb 'L'infern d'alabastre' (2011)i 'L'Aleman' (2013), entre d'altres, però sempre és un plaer reviure els segles passats a través de la seva narrativa", va manifestar, posant en valor la importància de la seva obra a l'hora "d'apropar i difondre la història de la vila".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents