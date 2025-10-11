L'Esbart Manresà surt al carrer a ballar contra el poder amb «Mil Primaveres»
L'espectacle va guanyar el Premi Delfí Colomé i forma part de l'Obrador d'Arrel de la Mediterrània
Tornaran a actuar aquest dissabte, de manera gratuïta, a les 16.30 h a la plaça del Mercat Puigmercadal
Prou als genocidis imparables. Prou als terratinents estratosfèrics. Prou als horaris inflexibles. Prou al paisatge asfaltat. Prou als preus impossibles. Prou intel·ligència autoritària. Prou al consum exponencial. Prou a les fronteres esquelètiques.
L’Esbart Manresà ha estrenat Mil Primaveres a la seva ciutat, Manresa, a la plaça del Mercat de Puigmercadal. Una revolta ballada amb música en directe. Un poble que cridava i es revoltava contra el poder. Una crida al carrer a la memòria històrica i a la força de la comunitat. I una denúncia les injustícies actuals que està vivint el món sencer.
Jordi Gros, director de l'Esbart Manresà, ha explicat que el nexe d'unió de l'espectacle amb el missatge principal que volien transmetre era el carrer: «una revolta no té sentit tancat a casa, hem de sortir al carrer per revoltar-nos, i per això vam crear aquest espectacle, que vol sortir al carrer i vol interpel·lar el públic». Gros ha afegit que a mesura que avança l'espectacle el públic va veient realment quin missatge transmet la dansa: «Jo crec que el públic connecta de seguida i té ganes de sortir amb nosaltres a reivindicar el que estem reivindicant».
La idea inicial va néixer a la primavera de l'any 2023, però no van començar a treballar amb el cos de dansa fins a principis de l'any 2024. El projecte es va presentar dins el Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel, i va acabar rebent el Premi Delfí Colomé 2024. També han format part de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània, que els ha donat suport, junt amb l'acompanyament dramatúrgic i escènic de Sergi Estebaner i Arantza Labuena.
L'espectacle es va estrenar oficialment aquest juliol al festival Dansàneu- Festival de Cultures del Pirineu, però avui ha sigut la primera vegada que el representaven a Manresa.
A més de la dansa en directe, tota la música també s'ha interpretat en viu, des de la taula de so amb Marc Urrutia i Marina Tomàs a la veu i guitarra elèctrica. Els vuit intèrprets han acabat el ball convidant i fent partícip al públic d’aquesta revolució del poble contra el poder. El segon passi es farà aquesta tarda, al mateix lloc, a les 16.30 h
