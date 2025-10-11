Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa s'enfila alt: Els Tirallongues ofereixen a la Mediterrània una sòlida i treballada actuació

La colla castellera ha tancat una diada amb tres castells de 7, quatre pilars de 4 i un de 5

Els Castellers de Berga i els de Lleida han acompanyat els locals a la plaça Neus Català

Així ha estat la ronda final de l'actuació castellera de la Fira Mediterrània

Així ha estat la ronda final de l'actuació castellera de la Fira Mediterrània

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Manresa

Els Tirallongues de Manresa han fet una sòlida i treballada actuació amb castells de 7 en el marc de la Fira Mediterrània. Com a colles convidades han assistit els Castellers de Berga i els de Lleida, que també han mostrat construccions compactes aquesta tarda a la plaça Neus Català.

Per obrir la diada, les colles han fet set pilars de 4 simultanis. En primera ronda, els Tirallongues han descarregat un 5 de 7, mentre que els convidats han començat amb un 4 de 7. Per continuar amb l'actuació, els locals han optat per un 4 de 7 amb agulla, castell que també han fet els lleidatans. En canvi, els berguedans han aixecat un 3 de 7. Durant la tercera ronda, la colla manresana ha tancat amb un 3 de 7 de la mateixa forma que ho han fet els de Ponent. Per la seva banda, els de Berga han finalitzat amb un 4 de 6 amb agulla.

A la ronda de pilars, les colles han ofert tres pilars de 5 que han pogut descarregar tant els locals com els de Berga. Per posar punt final a la diada, cada una de les agrupacions castelleres han fet, alhora, dos pilars de 4.

Els Tirallongues han mostrat durant l'actuació castells de set pisos ben treballats i ferms, demostrant així un bon estat de forma en el darrer tram de la temporada. Aquesta no és l'única participació dels manresans a la Mediterrània, ja que demà a les 20 hores prendran part de l'espectacle Immaterial, de la companyia Cia Voël i que van estrenar el passat 27 de setembre durant les Festes de la Mercè.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
  2. Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
  3. Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
  4. Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
  5. La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
  6. Imputades 12 persones més en la trama del notari: «Les víctimes no sospitaven res perquè creien que estaven firmant un préstec»
  7. Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
  8. La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical

Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals

Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals

El Covisa Manresa s'enfonsa encara més (4-7)

El Covisa Manresa s'enfonsa encara més (4-7)

Manresa s'enfila alt: Els Tirallongues ofereixen a la Mediterrània una sòlida i treballada actuació

Manresa s'enfila alt: Els Tirallongues ofereixen a la Mediterrània una sòlida i treballada actuació

Álvaro Bilbao, psicòleg, revela les coses que més necessiten els nens de dos anys: "Són les 6 coses més importants per al seu desenvolupament emocional".

Álvaro Bilbao, psicòleg, revela les coses que més necessiten els nens de dos anys: "Són les 6 coses més importants per al seu desenvolupament emocional".

El cas dels dos germans desapareguts a Manresa continua inquietant el periodista Paco Lobatón 37 anys després

El cas dels dos germans desapareguts a Manresa continua inquietant el periodista Paco Lobatón 37 anys després

Així ha estat la ronda final de l'actuació castellera de la Fira Mediterrània

Així ha estat la ronda final de l'actuació castellera de la Fira Mediterrània

La versió de tardor rellança les Festes de la Baronia de Bagà

La versió de tardor rellança les Festes de la Baronia de Bagà
Tracking Pixel Contents