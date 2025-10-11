Manresa s'enfila alt: Els Tirallongues ofereixen a la Mediterrània una sòlida i treballada actuació
La colla castellera ha tancat una diada amb tres castells de 7, quatre pilars de 4 i un de 5
Els Castellers de Berga i els de Lleida han acompanyat els locals a la plaça Neus Català
Els Tirallongues de Manresa han fet una sòlida i treballada actuació amb castells de 7 en el marc de la Fira Mediterrània. Com a colles convidades han assistit els Castellers de Berga i els de Lleida, que també han mostrat construccions compactes aquesta tarda a la plaça Neus Català.
Per obrir la diada, les colles han fet set pilars de 4 simultanis. En primera ronda, els Tirallongues han descarregat un 5 de 7, mentre que els convidats han començat amb un 4 de 7. Per continuar amb l'actuació, els locals han optat per un 4 de 7 amb agulla, castell que també han fet els lleidatans. En canvi, els berguedans han aixecat un 3 de 7. Durant la tercera ronda, la colla manresana ha tancat amb un 3 de 7 de la mateixa forma que ho han fet els de Ponent. Per la seva banda, els de Berga han finalitzat amb un 4 de 6 amb agulla.
A la ronda de pilars, les colles han ofert tres pilars de 5 que han pogut descarregar tant els locals com els de Berga. Per posar punt final a la diada, cada una de les agrupacions castelleres han fet, alhora, dos pilars de 4.
Els Tirallongues han mostrat durant l'actuació castells de set pisos ben treballats i ferms, demostrant així un bon estat de forma en el darrer tram de la temporada. Aquesta no és l'única participació dels manresans a la Mediterrània, ja que demà a les 20 hores prendran part de l'espectacle Immaterial, de la companyia Cia Voël i que van estrenar el passat 27 de setembre durant les Festes de la Mercè.
