D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
L’artista de Sant Fruitós de Bages emociona els 'coaches' amb la seva versió de Falling i s’uneix a l’equip de Mika
L’artista de Sant Fruitós de Bages i exconcursant del programa Eufòria, Pedro da Costa, ha tornat a pujar-se sobre l'escenari d'un programa televissiu: en aquest cas, el de La Voz. El bagenc va actuar aquest divendres en la quarta nit de les audicions a cegues del concurs d'Antena 3. La seva interpretació del tema “Falling” de Harry Styles —una cançó que ja havia versionat a Eufòria i també durant la Festa Major de Manresa de 2022— va emocionar tant al públic com als 'coaches' del programa.
Pedro va aconseguir que Pablo López, Mika i Sebastián Yatra es giressin per intentar sumar-lo als seus equips. Tot i que Malú no va prémer el botó, no va dubtar a mostrar la seva admiració durant la interpretació, exclamant: “Està increïble!” per animar els seus companys a girar-se.
Finalment, el cantant bagenc va escollir formar part de l’equip de Mika. Segons el programa, l’equip de Mika es consolida com un dels més variats i competitius d’aquesta edició, combinant estils i emocions amb un talent que continua sorprenent gala rere gala.
Pedro da Costa es va donar a conèixer al gran públic el 2022 com a participant de la primera edició del programa Eufòria de TV3, on va destacar pel seu estil elegant, la seva veu càlida i una gran versatilitat sobre l’escenari. Des de llavors, ha actuat en nombrosos esdeveniments arreu de Catalunya, com el seu primer concert en solitari a Sant Fruitós de Bages el 23 de juliol de 2022, així com a la Festa Major de Manresa el 28 d’agost del mateix any. Aquest 2025, ha participat a la quarta edició de La Nit de Musikaals al Teatre Kursaal de Manresa, un espectacle que reuneix algunes de les millors cançons dels musicals de Broadway. La seva participació a La Voz representa un nou pas en la seva carrera artística i una oportunitat per continuar creixent davant d’un públic estatal.
