10 espectacles que han deixat empremta a la Mediterrània
La 28a edició deixa grans moments per a la història d'una fira que consolida el seu potencial artístic i comercial
La Fira Mediterrània de la 28a edició serà recordada per actuacions de música, dansa i teatre que han entusiasmat i emocionat, amb artistes que han deixat la seva empremta a Manresa. Els experts de Regió7 Marc Serena, Assumpta Pérez i Alba Bruch Serra fan la seva particular llista de moments àlgids del certamen.
L'ARANNÀ
Hi havia fins i tot gent esperant a fora que no hi cabia, però finalment va entrar tothom. Cadires plenes i espectadors dempeus al darrere. La presència de L'Arannà per presentar el disc "Turmarí" ha estat un dels grans moments de la fira. La combinació de cant redoblat illenc i música electrònica que interpreten Anna Sala i Lara Magrinyà és un èxit assegurat.
CIA. MARC FERNÁNDEZ
La plaça Europa va ser testimoni de l'actuació emotiva de la Cia Marc Fernández, que amb l'espectacle "Aleta" va reivindicar els valors de la tradició castellera. Un espectacle d'execució col·lectiva per donar a conèixer les virtuts d'un grup que treballa l'arrel per valorar la identitat.
COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan i el músic Pau Elias van parlar de la guerra civil a petits i grans amb un muntatge, "Fantasmes de Guerra", que es basa en els dietaris personals de tres joves que van combatre en els dos bàndols. Un missatge pacifista amb moments impactants en un moment en què cal alçar ben alt la veu a favor de la pau.
ESBART MANRESÀ
La primera presència de l'Esbart Manresà a la seva ciutat amb l'espectacle "Mil primaveres" és un cant a favor de la dansa d'arrel entesa com un patrimoni col·lectiu que ha de sortir al carrer i, alhora, una proposta que crida ben fort la necessitat de revoltar-se contra les injustícies del poder. La peça d'Arantza Labuena i Sergi Estebanell, amb direcció de Jordi Gros, és un pas més en la trajectòria del grup.
MAGALÍ SARE
El tercer disc en solitari de la cantant vallesana Magalí Sare portarà per títol "Descasada" i a la Mediterrània ha avançat un grapat de les cançons que inclourà, peces que recullen el dolor de les dones que pateixen els matrimonis forçats. A l'escenari va estar acompanyada de mig centenar d'artistes, inclòs el Cor Bruckner de Barcelona.
COCANHA
El duet format per Caroline Dufau i Lila Fraysse han exhibit la seva evolució a la fira manresana, interpretant els temes del disc "Flame folclòre" que publicaran la primavera de l'any vinent. Els atributs que van fer lluir a la sala gran del Kursaal són la polifonia, la pulsació de tamborins de cordes i les percussions amb peus i mans.
GLÒRIA RIBERA
La polifacètica artista Glòria Ribera s'atreveix amb tot: cabaret, cuplet, revista i unes quantes proclames àcides i punyents. Amb l'espectacle "Bomba va", la cantant de Guissona va seduir el públic i es va fer mereixedor de fervorosos aplaudiments. Reivindica el gènere del cuplet amb una mirada molt actual.
BOZO VRECO
Procedent de Bòsnia Hercegovina, Bozo Vreco va omplir el Sielu amb una música que estranyament sonarà mai en un dissabte a la nit qualsevol: sevdah, música popular tradicional del seu país. Acordió, guitarra, saxo i bateria per fer més gran la festa d'un artista amb un estil molt particular.
INSPIRA TEATRE
Amb la gironellenca Maria Casellas en la direcció escènica, l'espectacle "Nallar" s'ha adreçat als més petits per fer petites grans descobertes. Proximitat i descoberta per gaudir, primer, des de la platea i, després, al mateix escenari.
COLLECTIF BILAKA & DANIEL SAN PEDRO
Danses tradicionals basques i dansa contemporània, sota la direcció de Daniel San Pedro. Els vuit ballarins del grup de Baiona Collectif Bilaka han posat la rúbrica als espectacles de sala, abans de la cloenda a la plaça Major, amb un muntatge -"Bezperan"- que ha fascinat els assistents. Les semblances amb el patrimoni dansaire català ha estat un dels temes més comentats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- El robatori que comença amb una distracció: quatre detinguts per un furt amb el mètode de la sembra a Sant Joan
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»