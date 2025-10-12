Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'anecdotari de la Mediterrània: "Plou birra!", va cridar una noia

La fira manresana és un pou de curiositats i situacions divertides al llarg de quatre dies amb una presència multitudinària de persones als carrers i les sales de la ciutat

El Niño de Elche i Refree van prohibir que ningú entrés un cop començat el concert

El Niño de Elche i Refree van prohibir que ningú entrés un cop començat el concert / OSCAR BAYONA

Marc Serena

Toni Mata i Riu

Manresa

Quatre dies de fira amb milers de persones voltant pels carrers i les places del centre de Manresa donen per a moltes situacions curioses i divertides. De les cares de circumstàncies dels vigilants que, a l'entrada del pati del Casino, han estat aguantant el so de cinc-centes esquelles fins a les preguntes dels visitants, la Mediterrània és un pou d'anècdotes.

Molts manresans han fet aquests dies de guies turístics pels amics que els venien a visitar per la fira. Les informacions que donaven sobre la ciutat eren, sovint, curioses. “Això és la Baixada dels Drets, però nosaltres n’hi diem la Pujada dels geperuts!”, s'ha sentit a dir.

A la fira sempre es pateix per la pluja. Aquest any ha anat bé. Això sí, divendres a la nit un tirador de cervesa de la taverna Guineu va començar a disparar cap amunt, fins a arribar al sostre i mullant la gent del voltant. “Plou birra!”, va cridar una noia.

L’únic concert on ningú va entrar tard va ser del de Raül Refree i el Niño de Elche. Va ser a petició dels artistes, que no ho van permetre. Sortir es podia, i uns quants ho van aprofitar.

En canvi, en altres escenaris hi va haver un trànsit de persones que entraven i sortien bastant enutjós. És el cas, per exemple, de les anades i vingudes a l'auditori de l'Espai Plana d'Om: el divendres hi va actuar el trio occità Boucs! i ja entre la primera i la segona cançó hi va haver una entrada massiva de persones que no devia fer massa gràcia als artistes. Un punt a millorar.

Tornant a Refree i el Niño de Elche, en el seu concert al Kursaal, l’única decoració de l’escenari va ser una gran llavor gegant enlairada. “Jo em pensava que en algun moment s’obriria!”, va exclamar un espectador.

Notícies relacionades i més

A la fira sempre hi apareixen instruments insòlits. La banda corsa L’Alba va fer sonar dissabte una pivana. Era una banya recaragolada d’un boc sorprenentment reconvertida en flauta. Després dels estris emprats pels membres del grup Huun-Huur-Tu el dissabte anterior en el concert de cant gutural, els amants de la música han pogut descobrir instruments ben estranys en aquestes contrades.

