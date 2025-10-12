La Fira Mediterrània tanca la 28a edició amb el rècord històric de professionals acreditats
25 sessions han exhaurit entrades i l'ocupació dels espais de pagament ha estat del 88%
El mercat es clou aquest vespre amb la Cia. Vöel i els Tirallongues a la plaça Major
La propera fira se celebrarà a Manrresa del 15 al 18 d'octubre del 2026
25 sessions amb entrades exhaurides i el 88 % d'ocupació mitjana als espais de pagament (fins ahir). 969 artistes a la fira i rècord històric de professionals acreditats: 1.234, gairebé 200 internacionals, el que demostra "l'interès" que desperta el mercat manresà com a punt de trobada per al sector, com ha explicat aquest migdia Jordi Fosas, director artístic del certamen. La Mediterrània va iniciar un camí amb l'arribada de Fosas, ara fa set anys, amb la intenció clara que la creació faria "teixit" i "podríem parlar de mercat i de circuit" per als espectacles que utilitzen la cultura popular. I això, desplegat des de fa cinc anys amb l'Obrador d'Arrel, l'eina que facilita aquest impuls, s'ha consolidat. La prova? Abans de començar, el terç d'espectacles que s'incloïen en la secció oficial. El resultat? Espectacles com l'inaugural PA, de la menorquina Anna Ferrer, l'estrena de Descasada, de Magalí Sare; l'emergència de grups com Terrae o l'èxit de L'Arannà. I, remarcadíssima, les Mil primaveres de l'Esbart Manresà. De casa, ha subratllat Fosas, "i això encara fa més il·lusió". El camí està traçat i toca seguir-lo.
L’alt percentatge d’estrenes, el 73%, també confirma la tendència d’aquesta "fira creativa". I com a exemples, l’estrena absoluta de cru+es, la darrera proposta conjunta de Raül Refree i Niño de Elche, i l’estrena a Catalunya de la darrera proposta de la ballarina i coreògrafa Sol Picó, La Cordero i el seu exèrcit. La "bona acollida de les noves proposte"s es fa palesa amb la xifra d’estrenes que han exhaurit entrades de pagament, com La Venidera, Anna Ferrer, L’arannà, Alosa, Esbart Ciutat Comtal, Haatik Dantza, La Llançadora, Dora Cantero i Inspira Teatre, entres altres.
El balanç l'han presentat aquest migdia Fosas, la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Carol Duran i l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Un espectacle de circ de la Cia. Voël sobre els béns culturals immaterials del país i amb la participació dels Tirallongues clourà aquesta edició, avui a les 20 h, a la plaça Major
Xifres del 2025
- Total de professionals (programadors, premsa i artistes): 1234
- Catalans: 932
- Resta de l’Estat: 106
- Internacional: 196
- Companyies i funcions (secció oficial)
- Total de companyies: 94
- Funcions artístiques: 135
- Funcions de pagament: 59
- Funcions gratuïtes: 75
- Funcions exhaurides: 25
- Estrenes: 57
- Estrenes absolutes i preestrenes: 36
- Estrenes a Catalunya: 9
- Estrenes a l’Estat espanyol: 12
- Grups de les seccions OFF: 11
- Espais d’actuació: 18
