Magalí Sare canta per les dones per qui casar-se és una condemna
Ahir dissabte es va estrenar «Descasada», una investigació de tres anys sobre cançons que parlen de la dona i el matrimoni
La cantant vallesana Magalí Sare porta temps recollint cançons sobre el què ha suposat per a moltes dones casar-se. Ho publicarà en el que serà el seu tercer disc en solitari, que es dirà Descasada. “Els matrimonis forçats acaben afectant a gent de totes les classes socials”, explicava.
Ahir va avançar una desena d’aquestes peces en un concert al teatre Conservatori de Manresa. Va dir que era el seu debut a la fira Mediterrània, tot i que ja va actuar-hi el 2019, a la final del Concurs Sons.
Acompanyada de dos dels seus col·laboradors habituals, Sebastià Gris i Manel Fortià, va desfermar un babel de llengües: hi havia eslovac, portuguès, occità, gallec, castellà i, es clar, també català. Va sobresortir justament la seva versió d’El rossinyol, on hi apareixen les queixes d’una dona malcasada. La va interpretar sola, jugant amb els melismes.
A dalt de l’escenari la van acompanyar una cinquantena d’artistes, incloent-hi el Cor Bruckner Barcelona que dirigeix des del 2007 la seva germana Júlia Sesé Lara. Camuflat entre els coristes hi havia l’humorista Miguel Noguera, aquí oferint una altra cara. A l’equip tècnic va comptar amb el manresà Àngel Guilanyà. “El coneixeu?”, va dir. “Si!”, responien des de platea.
