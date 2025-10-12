Quan el patrimoni s’enlaira: ‘Immaterial’ clausura la Fira Mediterrània amb un homenatge vibrant a la cultura popular
La companyia Cia Voël ha estat l'encarregada de cloure l'edició d'enguany amb un espectacle de gran format
Els Tirallongues de Manresa han estat un dels protagonistes de l'actuació, que s'ha centrat en els béns immaterials catalans
La Fira Mediterrània ha tancat l’edició d’enguany amb un espectacle de gran format, Immaterial, que ha omplert la plaça Major de Manresa de gom a gom. Amb l’objectiu d’homenatjar els béns culturals del país, la companyia Cia Voël ha combinat l’acrobàcia amb els castells, amb la participació dels Tirallongues; la pedra seca, el toc de campanes, les falles del Pirineu i la Patum de Berga.
El so de les campanes ha donat inici a una actuació on, tot i aparèixer representats diferents béns immaterials, els castells han tingut força protagonisme arribant a intervenir més de tres vegades amb diverses construccions. La colla manresana ha ofert una reinterpretació de les torres humanes, vistes en aquesta ocasió des d’un vessant més artístic i amb una expressió corporal diferent de l’habitual. El toc de campanes també ha estat una de les estrelles de la nit, especialment a l’hora de donar ritme a l’espectacle, que en alguns moments ha quedat una mica fragmentat per la quantitat de representacions que s'han fet en menys d’una hora. Les falles del Pirineu, la Patum de Berga i la pedra seca han gaudir del seu moment, tot i que amb menys intensitat que els altres dos.
A part dels béns immaterials, el circ ha jugat un rol important en l’acte a través de les especialitats de quadrant aeri i equilibris acrobàtics. Josefina Castro, Daniel Ortiz en la primera modalitat i Amer Kabbani, Guillermo Tricas i Flor Galimberti en la segona, han deixat el públic bocabadat amb admirables moviments que desafiaven la gravetat i impressionaven a parts iguals per l’aparent, que no real, facilitat amb què els artistes els duien a terme. La música, a càrrec de Fèlix Cucurull, ha estat el principal conductor de l’acte, marcant la intensitat i donant suport, caràcter i identitat a cada moment de l’actuació.
Com a resposta, el públic ha seguit l’espectacle amb un silenci còmplice i amb aplaudiments puntuals en els moments àlgids. En acabar, la Cia Voël i la resta de participants han rebut una bona ovació dels manresans per dir adeu a la Mediterrània d’aquest any.
