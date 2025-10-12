Una terrassa al Passeig: l’agradable despatx dels programadors de la Fira Mediterrània
En aquesta 28a edició del certament manresà d'arts d'arrel han augmentat els professionals estrangers acreditats. Benito Lopes, Tânia Monteiro i Bogdan Benigar van compartir impressions laborals dissabte al migdia asseguts fent un got
Un eslovè, una portuguesa i un capverdià. No és l’inici de cap acudit. Sinó una escena real, de dissabte al migdia, en una terrassa del passeig Pere III de Manresa, situada just davant del Casino. No són els únics programadors que s’hi han aplegat, provinents de diversos països, per reposar i fer un got mentre comenten la jugada, aprofitant el bon dia assolellat. A les taules veïnes també se senten converses en diversos idiomes. És una prova que constata que en aquesta 28a edició de la Fira Mediterrània han augmentat els professionals estrangers acreditats.
Com assenyala Tânia Monteiro, de Portugal, l’atractiu del certamen d’arrel manresà és que és «un mercat proper, que aplega bons programadors i no és gaire gran, fet que facilita poder parlar amb la gent tranquil·lament». Agraeix que l’àrea professional, situada al Casino, estigui a prop dels escenaris i que «no hi ha gaire soroll, com passa en altres llocs. Crec que estem molt bé i que es fa un treball molt xulo amb els delegats. És interessant que ens puguem trobar persones de Catalunya, d’Espanya i internacionals. Ara estem parlant i el resultat es veurà després».
Per a Monteiro, que treballa en una agència de management i contractació d’artistes, aquesta és la seva primera visita a la fira manresana, però ja n’hi havien parlat col·legues portuguesos que hi solen venir. També la seva agència hi va portar el 2023 l’artista Ana Lua Caiano, que va actuar a El Sielu. Del que ha vist fins ara es queda amb el seu espectacle preferit, que «em va encantar»: Raül Refree i Niño de Elche. També amb la música eivissenca de L’Arannà.
Bogdan Benigar és de Ljubljana, la capital d’Eslovènia, i repeteix a la Fira Mediterrània per segon any consecutiu. Organitza concerts i festivals i promociona músics: en aquesta edició presenta a Manresa Božo Vrećo, un revolucionari que crea sevdah, gènere de música popular originari de Bòsnia. Va actuar ahir al vespre al Sielu. De fet, Benigar tenia ahir una agenda ben completa que incloïa les actuacions de Magalí Sare; de Gala i Ovidio, el projecte de Refree i Aida Tarrío, una de les veus de Tanxugueiras; i de l’artista que promou.
El seu objectiu al certamen manresà és doble. D’una banda, que a Catalunya es programin més artistes eslovens: «ara mateix és un risc programa-los, però és la meva missió que es puguin conèixer aquests músics». D’altra banda, s’interessa pels músics catalans. Ha organitzat un focus català a Ljubljana. Ja hi han actuat Tarta Relena i Los Sara Fontán, i la propera serà Rita Payés. «I la idea és continuar fent més concerts de músics catalans, perquè a Eslovènia agrada la música de Catalunya, Espanya i Portugal. És un sentiment que arriba. I agrada perquè és diferent, mediterrània».
Benito Lopes, de Cap Verd, ha vingut a la Fira Mediterrània en representació de l’Atlantic Music Expo, un mercat semblant al que s’organitza a Manresa. Els llaços entre el certamen manresà i aquest arxipèlag de l’Atlàntic nord, enllà de la costa occidental de l’Àfrica, són estrets i venen de lluny. L’any passat va ser el ministre de Cultura, Augusto Veiga, qui va venir a Manresa, i en aquesta ocasió Lopes, que és el primer cop que hi acudeix, és el responsable de promoure el seu festival i també «fer xarxa amb altres professionals i músics». «És important mantenir les connexions», va ser la indicació que va rebre el ministre abans de viatjar.
Dels espectacles que ha pogut veure, l’han seduït especialment Alba Carmona («un solo amb guitarra i vestida de vermell») i la inauguració amb Anna Ferrer («fent pa a l’escenari»). Es mostra agraït per la invitació de la Fira manresana per la possibilitat de contactar «amb el món musical i professional de tot el món».
És l’hora del vermut. Els tres brinden i continuen conversant. Van iniciar els contactes dijous i encara tenen un cap de setmana intens per endavant.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Imputades 12 persones més en la trama del notari: «Les víctimes no sospitaven res perquè creien que estaven firmant un préstec»
- Salvador Alsius explica a Manresa la seva vida
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical