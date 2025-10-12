Una vintena de manifestants contraris al partit del Baxi contra l’Hapoel Jerusalem creuen la fira
Regió7
Una vintena de membres del Moviment Popular de Manresa van participar en la protesta organitzada per la plataforma Boicot ICL per demanar que no es disputi el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem. La marxa lenta va transcorrer amb silenci total pel centre de la ciutat, plena de gent, coincidint amb els espectacles de la Fira Mediterrània. El públic, que no es va mostrar gaire sorprès, va fer espai per als manifestants al llarg del recorregut.
Els manifestants duien pancartes que denunciaven el «genocidi» que l’Estat d’Israel ha dut a terme a la Franja de Gaza i al conjunt de Palestina. Altres, carregaven amb unes bosses folrades amb draps que simulaven cadàvers, i també subjectaven pilotes de bàsquet, fent referència directa al partit que s’ha de disputar la setmana vinent. Demà, la mateixa entitat preveu una nova concentració a les dotze del migdia.
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- D'Eufòria a La Voz: Pedro da Costa torna a concursar en un programa de TV
- La regidora de Sant Fruitós Firdaous Naieb renuncia al càrrec per motius personals
- Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
- Commemoració del centenari de Verdaguer a Manresa: l'intent del franquisme d'«inculcar entre la població el sentiment d’espanyolitat»
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: «La capacitat d'orientació ha minvat des que hi ha GPS i Google Maps, i la memòria s'ha perdut per la Viquipèdia»
- Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga