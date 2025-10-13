Cardona farà una 'fiesta' amb els èxits de Raffaella Carrà
L'Auditori Valentí Fuster acull dissabte 25 d'octubre un concert de tribut a l'artista italiana amb la cantat i ballarina Vanessa Grillone
Regio7
El cicle Batecs Culturals de Cardona, que va obrir edició el passat mes de març, continuarà aquest dissabte amb un concert-tribut a la reina de la televisió italiana, Raffaella Carrà. Després de comprovar que incloure grups de versions funcionava, la temporada musical estable de l'Auditori Valentí Fuster de la població bagenca va fer una aposta per aquestes bandes, enguany amb Suzanna, un tribut a Tina Turner, a càrrec de Susana Abellán i amb Los Gees, per recordar els reis de la música disco (Bee Gees)
El xou del dissabte 25 d'octubre (20 h) el protagonitzarà la cantat i ballarina italiana Vanessa Grillone. Música i ball en directe per fer un repàs als èxits i coreografies d'una artista que va marcar una època. Grillone interpretarà un repertori ple d’èxits amb temes com Para hacer bien el amor, Qué dolor, En el amor todo es empezar, Fiesta, Rumore,... acompanyada de ballarins que plasmaran l’estètica dels anys 70-80. Les coreografies les signa Víctor Rodrigo.
Venda d'entrades
Les entrades dels Batecs Culturals ja es poden adquirir al web cardonaturisme.cat i presencialment a l'Oficina de Turisme, de dimarts a diumenge els matins de 10 h a14 hh i els divendres i dissabte també a les tardes de 16 h a19 hh. El mateix dia de l'espectacle es podran comprar les entrades a taquilla una hora i mitja abans sempre que n'hi hagi de disponibles.
- Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
- Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
- La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus