Joan Morros i Francesc Comas: Manresa inicia els tràmits per atorgar-los la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural
La proposta, consensuada pels grups municipals, es presentarà al ple d’aquest dijous i és oberta a persones i entitats que s'hi vulguin adherir
A Joan Morros, la distinció li vol reconèixer la seva ingent tasca com a promotor cultural i ànima de la reobertura del Teatre Kursaal
A Francesc Comas, la seva incansable tasca per la recuperació i la difusió de la història i el patrimoni de la Manresa i comarca
Els grups municipals de l’Ajuntament de Manresa han acordat iniciar la tramitació per atorgar la Medalla al Mèrit Cultural a l’activista cultural Joan Morros Torné i a l’historiador Francesc Comas Closas en reconeixement a les seves trajectòries. La proposta es presentarà al Ple Municipal d’aquest dijous 16 d’octubre. Amb ambdós casos, és una iniciativa del consistori, consensuada pels grups, però totes dues propostes s’obriran a les persones i entitats que s’hi vulguin adherir i hauran de ser aprovades de forma definitiva en un ple posterior.
JOAN MORROS
En el cas de Joan Morros Torné, la concessió de la medalla és un reconeixement a la seva ingent tasca com a promotor cultural, impulsor de les arts escèniques a la ciutat, i per la seva participació activa en la creació de diverses entitats i en múltiples accions ciutadanes de dinamització sociocultural a Manresa i va ser una de les ànimes de la recuperació del Teatre Kursaal.
Nascut a Manresa el 3 de febrer de 1954, és enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia. Ha estat professor de secundària durant 37 anys i catedràtic d’Animació Sociocultural a l’Institut Guillem Catà. El 2015 es va jubilar com a professor i col·labora com a voluntari en diferents projectes socioeducatius.
Més enllà de la seva trajectòria professional, Morros és un activista cultural que ha impulsat diferents entitats. De ben jove, el 1977 va col·laborar en la creació de l’entitat Rialles de Manresa, que es va dedicar a programa espectacles infantils. El 1981 va formar part del grup que va engegar l’Associació Cultural Tabola dedicada a organitzar i promoure tot tipus d’activitats juvenils a la ciutat. Més tard, el 1986, amb alguns dels col·laboradors de Tabola va crear l’Associació Cultural Bloc. També va ser un dels fundadors, l’any 1987, de la revista El Pou de la Gallina i, el 1995, juntament amb set persones més va crear l’Associació Cultural El Galliner, que entre altres objectius tenia el de la recuperació del teatre Kursaal, que es va aconseguir 11 anys després, gràcies a la implicació ciutadana i a la complicitat dels responsables de l'Ajuntament de Manresa. És el coordinador de l'entitat des de 1995.
L'any 2012 va participar en la creació del col·lectiu Una altra Educació és possible, que organitza periòdicament activitats per promoure el debat i la reflexió al voltant de l'educació. El 2013 va rebre el 31è Premi Bages de Cultura i el 2019 va ser pregoner de la Festa de la Llum de Manresa.
FRANCESC COMAS
En el cas de Francesc Comas Closas, la concessió de la medalla és en reconeixement a la seva incansable tasca per la recuperació i la difusió de la història i el patrimoni de la ciutat de Manresa i del Bages adreçada a tota la ciutadania, de manera que ha esdevingut un cronista de la història de la ciutat. També per la seva tasca al capdavant del Centre d’Estudis del Bages i per la seva implicació en moltes entitats i institucions de Manresa.
Nascut a Manresa el 4 d’octubre de 1952, Comas és llicenciat en Geografia i Història i ha estat professor de Primària i Secundària. Ha treballat també a l’Escola de Mestres de Manresa (UAB) i en els Cursos de Reciclatge de Català. Ha compaginat la docència amb la Fundació Universitària Bages on encara fa classes a la USènior, l’espai de formació universitària per a majors de 55 anys.
Des de fa molts anys s’ha dedicat a la didàctica de les ciències socials i a la divulgació de la geografia i història de Manresa, el Bages i Catalunya. Ha realitzat nombroses visites, itineraris, cursos de divulgació històrica i ha publicat un gran nombre de llibres sobre Manresa, entitats i institucions, i també és autor de diversos articles i materials didàctics del Bages i de Catalunya. Des de fa més de vint anys publica periòdicament articles d’història de Manresa i del Bages al diari Regió7.
Actualment, Francesc Comas és president del Centre d’Estudis del Bages, entitat des de la qual ha promogut nombroses accions destinades a promoure la recerca i l’acreixement del coneixement sobre la història i el patrimoni de Manresa i el Bages i a la difusió àmplia d’aquest coneixement a tota la ciutadania. Des de la presidència de l’entitat ha promogut una intensa activitat en molts àmbits local i supralocal i hi ha impulsat un destacat relleu generacional.
L’any 2022 va ser reconegut amb el Premi Séquia i va ser escollit pel jurat per la seva capacitat per recollir i difondre la història local a través dels nombrosos llibres i articles que ha escrit i per la seva tasca com a guia de moltes visites entorn de la història i el patrimoni manresà.
