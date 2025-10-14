Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aitana anuncia gira mundial per a l'any vinent, que farà escala el 4 de setembre a Barcelona

'Cuarto Azul World Tour' començarà el 14 de març de l'any que ve a l'Argentina

Aitana anuncia gira mundial per a l'any vinent, que farà escala el 4 de setembre a Barcelona

Aitana anuncia gira mundial per a l'any vinent, que farà escala el 4 de setembre a Barcelona / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

La cantant Aitana ha anunciat una nova gira mundial que la durà a diversos països de l'Amèrica Llatina i a diverses ciutats de l'estat espanyol. El programa de concerts de la 'Cuarto Azul World Tour' començarà el 14 de març del 2026 al festival argentí de Lollapalooza i, fins al moment, s'han anunciat 24 escales, l'última de les quals serà a Ciutat de Mèxic el 6 de novembre.

Al mig, una de les aturades que farà la cantant nascuda a Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) serà a Catalunya, concretament a Barcelona el 4 de setembre.

