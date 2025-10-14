CRÍTICA / TEATRE
El poder manipula
La segona cita del Concurs de teatre de Fals va presentar la versió de "Desclassificats" del Casal Corpus de Barcelona
El Casal Corpus de Barcelona, amb "Desclassificats", de Pere Riera, va ser la segona proposta teatral participant del 12è Concurs de teatre de Fals.
Bet Prades, Jordi Boldú i Marc Pineda, amb direcció de Montse Millà, van portar a escena el text de Pere Riera que se situa en un moment cabdal en la vida del president del govern. Circulen unes fotografies seves en una situació molt compromesa i delicada, un escàndol que una reputada periodista vol resoldre i, a través d’una entrevista, saber la veritat.
La maquinària del poder es posa en marxa per tapar l’escàndol presidencial, però posarà a la periodista en una situació compromesa. Naturalment, una maniobra ordida per desviar l’atenció. Un escàndol d’aquest tipus fa que els afectats facin el que calgui per no esquerdar la seva solidesa aparent. La darrera part de la peça està amarada de submissió i interès per part de la periodista i de cinisme i manipulació per part del president i el seu equip.
El Casal Corpus de Barcelona va desenvolupar amb correcció la peça, tot i un ritme amb una cadència tendent a la lentitud i mancat en alguns moments de cert èmfasi. La posada en escena sòbria i solvent, amb un xic més de bastiment hauria donat un pes més específic al muntatge. Però la virtut de la senzillesa i la bona feina els dona valor.
La propera cita serà el proper 2 de novembre amb el Grup de Teatre del Centre de Llorenç del Penedès i la peça de Carlo Goldoni "L'hostalera".
