Descobreixen a Montserrat un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
Es tracta d'un text escrit pel diplomàtic portuguès Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos
ACN - Redacció
La investigadora postdoctoral de la UB Claudia García-Minguillán ha descobert a la biblioteca de l'Abadia de Montserrat l'únic manuscrit conegut del poema èpic 'El Nuevo Mundo', obra del poeta i diplomàtic portuguès Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747). Segons informa la UB, la troballa és "totalment inèdita" i es considera de gran valor filològic i històric, ja que representa la primera obra èpica escrita en castellà que té com a protagonista la figura de Cristòfor Colom. El document, asseguren des de la universitat, havia passat desapercebut als investigadors malgrat aparèixer com una referència breu en un catàleg antic elaborat pel pare Alexandre Olivar l'any 1977.
El manuscrit, d'uns trenta-nou folis i amb notables diferències respecte a l'edició impresa de 1701, "conté passatges que en el text conegut fins ara eren absents, alguns dels quals podrien haver estat suprimits o modificats per raons ideològiques". El descobriment l'ha fet Claudia García-Minguillán mentre feia tasques de recerca com a beneficiària d'un contracte Juan de la Cierva al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, un programa estatal que impulsa la incorporació de joves investigadors amb perfils d'excel·lència en universitats i centres de recerca.
El poema situa Colom com a heroi de l'imaginari polític de començaments del segle XVIII i s'inscriu en un moment de forta tensió dinàstica, just abans de l'esclat de la guerra de Successió espanyola, segons s'explica en un comunicat. El context d'elaboració de l'obra —la Barcelona de 1701— és "clau per entendre l'estratègia de Botelho de Moraes e Vasconcelos, personatge estretament vinculat a l'escena intel·lectual i diplomàtica de la ciutat i relacionat amb els cercles austriacistes". L'autor va participar en la fundació de l'Acadèmia dels Desconfiats, entitat precedent de l'actual Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i "va fer una aposta literària clara per connectar la gesta colombina amb els valors polítics dels partidaris de Carles d’Àustria".
El manuscrit, que ara serà objecte d'una edició crítica i d'un estudi monogràfic, revela també "una intenció estètica singular: tot i escriure's en castellà, la composició segueix models èpics clàssics que eren més habituals en la tradició llatina i italiana", exposen des de la UB. L'elecció de la llengua castellana, en aquest cas, "respondria a una voluntat d'intervenció en el debat cultural i ideològic de la monarquia hispànica", conclouen. Segons García-Minguillán, "el manuscrit s'ha mantingut durant dècades al marge dels circuits habituals de la investigació perquè mai no s'havia digitalitzat ni transcrit, i no constava amb autoria identificada de manera explícita en cap base de dades moderna".
L'estudi d''El Nuevo Mundo' forma part d'un projecte de recerca més ampli que rep el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats; del Servei Alemany d'Intercanvi Acadèmic (DAAD); i de la Fundació Calouste Gulbenkian. L'objectiu és reconstruir les motivacions polítiques, literàries i culturals de Botelho de Moraes e Vasconcelos i "aportar llum" sobre les dinàmiques de creació i censura en l'àmbit literari de la Barcelona barroca.
