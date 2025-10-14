Sherpah farà a Wow i no a Stroika el concert de retrobament
L'actuació del 25 d'octubre serà la primera sis anys després de l'última aparició del grup bagenc de rumba en un escenari
El concert de retrobament que ha de fer Sherpah el dissabte 25 d'octubre no se celebrarà a la Sala Stroika com estava previst inicialment sinó a la sala WOW, també de Manresa. Les entrades tenen un preu de 9 euros i es poden adquirir a la pàgina web de la discoteca situada al polígon dels Dolors.
Un canvi d'orientació de la Stroika ha obligat al trasllat d'una actuació que significarà el primer concert del grup bagenc sis anys després de l'últim. Durant gairebé vint anys, Sherpah va fer de la rumba el seu segell d'identitat i va dur a terme a la vora de sis-cents concerts arreu dels Països Catalans i el sud de França.
El concert de WOW començarà a les 22 h, i des de mitja hora abans ja es podrà accedir a la sala.
