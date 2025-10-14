Stroika i Ítaca obren una nova etapa amb una Oktoberfest
El local vol oferir una vivència experiencial unint música, gastronomia, tecnologia i comunitat en un mateix espai
La Sala Stroika iniciarà aquest dijous una nova etapa sota el segell Ítaca, amb la celebració d'una Oktoberfest que es concep com un canvi en la manera de funcionar del local del polígon dels Dolors de Manresa. El nou projecte porta per nom Stroika x Ítaca / Stroika Experience Club 360 i neix amb la voluntat de "transformar la manera com entenem l'oci nocturn: de les nits de festa a les nits de vivència, on música, gastronomia, tecnologia i comunitat s'uneixen en un mateix espai", expliquen els responsables de l'empresa.
La nova etapa que inaugura Stroika és fruit, segons els seus promotors, de l'èxit de l'Ítaca Market que el passat estiu va atreure un públic nombrós. De l'experiència estival en surt ara una d'hivernal amb l'Oktoberfest com a moment de transició. Stroika x Ítaca anirà donant a conèixer les novetats previstes al llarg d'aquest mes, amb la voluntat de convertir l'espai en "el primer club experiencial 360º de Catalunya". Això vol dir, "pantalles LED gegants, reptes digitals, targeta de fidelització amb tecnologia NFC i una moneda pròpia, els Bircoins, per viure, jugar i guanyar dins i fora del local".
L'Oktobertfest convertirà l'Stroika en una taverna bavaresa, amb música en directe, xarangues, concursos, gastronomia temàtica i cervesa en gerra de mig litre. Els visitants, explica la sala en una nota, "trobaran un ambient únic: uniformes tradicionals reinterpretats, decoració immersiva, llums de neó, jocs i karaoke".
Per crear sentiment de comunitat, la nova etapa incorpora un model de subscripció gratuïta (FREE) que permet formar part del club i acumular Bircoins a partir del consum per tal d'obtenir invitacions i altres recompenses.
A més de l'Oktobertfest d'aquest dijous, fins a finals de mes hi haurà sessions de música en directe, concurs i gastronomia cada dia de dijous a diumenge. Al novembre s'estrenarà la Castanyada Fxcks Halloween.
