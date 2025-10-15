El Clam reconeix la Comunitat Palestina de Catalunya amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat
La periodista Txell Feixas serà l’encarregada de conduir l’acte d’entrega del guardó, aquest diumenge
Recollirà el premi Salah Jamal, metge, historiador i escriptor català d'origen palestí, a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles
Regio7
La Comunitat Palestina de Catalunya ha estat l'entitat guardonada amb el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2025, que concedeix el Festival Internacional de Cinema Solidari de Catalunya, el Clam. L'associació, que reuneix persones d'origen palestí residents en territori català, recollirà el premi aquest diumenge 19 d'octubre a les 12 h, en un acte que es durà a terme a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.
L'acte d'entrega el conduirà la periodista Txell Feixas (Mediona, 1979), membre de la Secció Internacional de TV3 i Catalunya Ràdio, d’on va ser corresponsal a l'Iraq, el Líban, l'Afganistan i Gaza, entre d’altres. A banda de periodista, Feixas és també autora dels llibres Dones valentes i Aliades (ARA Llibres) i ha rebut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació per ser "un exemple de periodisme rigorós, valent i compromès".
Amb aquest guardó el jurat ha volgut reconèixer la trajectòria de la Comunitat Palestina de Catalunya, entitat fundada fa més de quaranta anys per estudiants palestins residents a Catalunya i compromesa amb la defensa dels drets humans. La decisió d’atorgar aquest premi, recull el veredicte, no és aliena a la situació que viu Gaza des de fa tants anys i vol sumar-se a les denúncies contra els atacs que pateixen els territoris palestins, violant la legalitat internacional i vulnerant els drets legítims d’un poble a viure en pau i llibertat. La decisió del jurat vol contribuir a construir un món més just i humà, en el què agressions com aquesta són inacceptables. Recollirà el premi, en representació de la comunitat, el metge, historiador i escriptor català d’origen palestí Salah Jamal (Nablús, Palestina, 1951).
Premi a la justícia i la convivència el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat és un reconeixement que atorga anualment el Clam per distingir la tasca de persones i entitats que, amb la seva obra, contribueixen a teixir ponts entre les persones i que treballen per un mon i una societat més justes i inclusives. Amb el premi d'enguany, la Comunitat Palestina de Catalunya recull el testimoni de l'entitat Matres Mundi, que l'any passat va rebre el guardó per la seva tasca en l'atenció de mares i nens en situació de vulnerabilitat. En anys anteriors, també han recollit aquesta distinció altres entitats referents en el treball social a casa nostra com ara el projecte Fita de Caritas Arxiprestal de Manresa per a la inclusió laboral de persones en risc d'exclusió (2023), la cooperativa L'Olivera (2022) o l’organització Proactiva Open Arms (2016).
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola