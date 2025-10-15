D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»
Adrià Capsada ha estrenat aquest cap de setmana a Sant Fruitós de Bages «Ovejas Negras», una obra que reivindica la importància dels referents com a mirall per al col·lectiu LGTBI
«Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat». El testimoni de l’Adrià Capsada (Sant Fruitós de Bages, 2002) mostra la realitat de molts nens. D’infants del present i del passat. «Com pot ser que la gent determini la teva orientació abans que tu?» es pregunta. Ha estat molts anys buscant la resposta. Durant l’adolescència, va sentir-se com una ovella negra. Aquesta sensació no va desaparèixer fins que se’n va anar a estudiar teatre a Madrid. Allà va adonar-se que no li «passava res», sinó que havia estat suportant el pes de la LGTB-fòbia durant molts anys. Per tal de reflectir la seva història (i la de molts) va crear «Ovejas Negras», una obra que va estrenar el cap de setmana passat al seu municipi.
Capsada vol deixar empremta en la societat. Vol evitar que altres infants i adolescents arribin al punt de sentir-se «tan perduts» com ell va estar-ho. Va estudiar a l’Escola Paidos i a l’institut Gerbert d’Aurillac, però a Sant Fruitós mai «hi va trobar el seu lloc». Des de ben petit, diversos companys van fer servir la seva orientació com a objecte de burles.
Tot i créixer acompanyat «d’una família i unes amigues» que «sempre» li han donat suport, Capsada sent que va viure una adolescència allunyada de la dels seus companys. «Jo no experimentava el mateix que ells. Estava cohibit», afirma. Un cop va acabar el batxillerat, va decidir volar del niu per trobar-se a si mateix. Enmig de l’odissea que suposa escollir una professió, va trobar en una qualitat una oportunitat de fer-se escoltar. «Sempre havia estat molt comunicatiu. Tenia la necessitat de poder posar veu a qui no la té», afirma. Sí, podria haver triat periodisme. Però els mitjans no tenen el component artístic que buscava. «Els actors són canals per explicar històries», diu. «I jo volia explicar la meva», apunta.
Havia fet teatre a l’escola, però mai havia pensat que s’hi dedicaria. Als 18 va marxar a Madrid per fer interpretació i creació escènica. Primer a l’escola Cristina Rota, després a la de la Sala Cuarta Pared. Aconseguir un lloc on viure va ser complicat i va haver d’improvisar. «Hi anava els dimarts, dormia a casa d’una companya i els dimecres tornava a Sant Fruitós», recorda. Finalment, va trobar pis. I el teatre va acabar esdevenint una via «per treure el que portava dins».
Del treball de final de cicle, va sorgir la seva òpera prima, «Ovejas Negras». Dirigida i protagonitzada per ell mateix, reivindica la manca de referents per al col·lectiu LGTBI. I referma com l’odi no desapareix. «Si hagués tingut referents a l’escola o a les pel·lícules, probablement m’hauria sentit tant perdut», denúncia. L’estrena de l’obra a Sant Fruitós va ser un èxit de convocatòria i va exhaurir pràcticament totes les entrades. Ara, prepara dues presentacions més a Madrid. Busca «fer que la gent ens escolti i així contribuir a fer el món millor».
Sobre el futur, diu que s’aferrarà al teatre. Ha participat en obres de memòria històrica i feminisme, i també és artista corporal i actua amb una amiga, la intèrpret Hada Leya, al carrer. Vol continuant-ho fent. No només per fer-se escoltar, sinó per ajudar les persones «a ser una mica més felices en un món ple d’incerteses».
