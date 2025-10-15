Memoria.cat
Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys
El document, de desembre del 1944, que memoria.cat ha fet públic avui, revela la participació de l'advocat català Felip Rodés Baldrich
L'informe 'Ragasol' identifica nous noms de policies espanyols implicats en l'operació que va portar Companys a la mort
Regio7
Avui, 85è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys i Jover al castell de Montjuïc, l'Associació Memòria i Història de Manresa publica al seu portal www.memoria.cat un document inèdit sobre la detenció i deportació a Espanya de Lluís Companys.
Aquest dossier, localitzat als Arxius Nacionals de París per l'historiador manresà i investigador de l'entitat Jordi Pons Pujol està datat el desembre de 1944, tot just quatre mesos després de l'alliberament de París i quan la Segona Guerra Mundial seguia amb combats acarnissats als fronts d'Europa i del Pacífic.
L'expedient forma part de les investigacions que les noves autoritats democràtiques i antifeixistes del Govern Provisional de la República Francesa, presidit pel general De Gaulle, van dur a terme per investigar les responsabilitats espanyoles, alemanyes i dels col·laboracionistes francesos en la persecució de les autoritats republicanes exiliades el 1939.
L'"Informe Ragasol": la peça clau
El document clau és la còpia de l'informe de dues pàgines elaborat per Eduard Ragasol. Aquest diputat d'Acció Catalana Republicana i ex-ministre de la República espanyola, refugiat a França, estava actuant aleshores per aconseguir la protecció i el reconeixement dels exiliats republicans. El rapport Ragasol identifica els noms dels polítics, policies i diplomàtics espanyols que participaren en l'operació, així com de les autoritats nazis que col·laboraren en la detenció.
El dossier explicita que la detenció i deportació del president Companys a Espanya van ser ordenades des de les més altes instàncies del règim franquista amb la intervenció directa del ministre de la Governació Ramón Serrano Suñer, cunyat del general Franco.
La documentació identifica nous noms de policies espanyols, a banda del ja conegut Pedro Urraca Rendueles, i revela la participació de l'advocat català Felip Rodés Baldrich, que exercia a l'ambaixada espanyola de París i després a Vichy, durant l'ocupació nazi de França. Rodés tenia una llarga trajectòria política que havia començat en files del republicanisme catalanista per canviar cap a posicions conservadores i finalment feixistes.
La reproducció, transcripció, traducció i contextualització del document clicant aquí. El treball que ara presenta l'entitat se suma a la recerca, iniciada fa anys, sobre la figura del president Lluís Companys i Jover. Els materials localitzats fins ara en diversos arxius europeus es poden consultar aquí
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Descobreixen a Montserrat el manuscrit d'un poema inèdit del segle XVIII sobre els viatges de Cristòfor Colom
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- Ferit greu un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a Sant Salvador de Guardiola