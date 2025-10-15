Havaneres en desembre: la nova programació del Jezz Club de Solsona
El segon cicle de tardor ja té programats fins nadal cinc propostes de música d'autor i poca presència de jazz
El Jezz Club de Solsona ha llançat la nova programació del cicle de concerts de tardor d'aquest any. Una de les novetats serà un espectacle d'havaneres per al primer cap de setmana de desembre: «Volem veure com respon el públic als diferents estils musicals perquè ens agradaria programar de forma estable durant tot l'any», explica el músic Eduard Gener.
Concerts Jezz Club Tardor/Hivern 2025
Preu: 11€ socis / 16€ general
Dissabte 25 d'octubre (19h) - Quartet Teixidor (música clàssica).
Dissabte 8 de novembre (19h) - Joan Rovira (cantautor i guitarrista)
Dissabte 22 de novembre (19h) - Galgo Lento (hip-hop)
Diumenge 7 de desembre (19h) - Neus Mar (havaneres)
Dissabte 20 de desembre (19h) - Orquestra Jezz Club (nadales jazzístiques)
El solsoní és el promotor d'aquesta iniciativa que començà la primavera de l'any passat, al mateix lloc on s'ubica el seu estudi de gravació: Jezz, al número 16 del carrer Berguedà, a la capital solsonina. Gener explica que més enllà del jazz, aposten per la música clàssica, però principalment la música d'autor: «Ens agradaria incentivar la producció pròpia i la creació musical, més que repetir obres de Beethoven». Per aquest motiu han escollit propostes pròpies per al segon cicle de concerts de tardor.
Música d'autor i creació pròpia
El cicle s'inaugurarà amb el Quartet Teixidor, el pròxim dissabte 25 d'octubre. Un concert de música clàssica per part de quatre músics lleidatans. Un d'ells és Xavier Roig, antic professor de l'Escola de Música de Solsona.
El dissabte 8 de novembre serà el torn del cantautor de les Terres de l'Ebre Joan Rovira. Amb una guitarra, combina cançons festives amb música més personal. I per al 22 de novembre, el protagonisme el tindrà Galgo Lento, un jove de Terrassa que portarà hip-hop d'autor dins l'estudi de Gener.
El primer cap de setmana de desembre passarà pel Jezz Club la cantant Neus Mar. Coneguda per interpretar havaneres, originària de Palafrugell, visitarà l'estudi amb el guitarrista Emilio Sánchez. Més enllà d'havaneres, Gener explica que la cantant palafrugellenca també durà propostes versionades de Lluís Llach, extretes del mateix disc de Mar: Íntimament Llach, de l'any 2019.
I finalment, l'Orquestra Jezz Club serà l'encarregada de cloure el cicle amb nadales jazzístiques. La intenció és que la cita es pugui consolidar per als solsonins durant les vacances de Nadal. És el segon any que es programa el concert, i aquesta vegada, com a novetat, el públic escoltarà també nadales al «més pur estil americà».
Objectiu: arribar al públic jove
Eduard Gener ha volgut recordar que dins el Jezz Club hi ha una grup de socis que ajuda a sostenir la programació durant la temporada. El preu és de 25 euros l’any i un dels avantatges és el 30% de descompte amb les entrades, una fet «que val molt la pena», ha subratlat Gener. D'altra banda, ha remarcat l’objectiu d’arribar a nous públics, en especial gent més jove, i sobretot per aquests nous concerts programats pel novembre, principalment amb Galgo Lento, un noi jove que portarà a la sala de Solsona hip-hop, pensat per a un públic juvenil.
