Les ‘caps’ de la moda catalana obren la 080 Barcelona Fashion
Lola Casademunt by Maite, Simorra i Escorpion, les dissenyadores de les marques amb més tradició i projecció internacional, trepitgen fort en la primera jornada de la cita.
Laura Estirado
Per pura carambola o per conscienciosa convicció, la 080 Barcelona Fashion va començar ahir amb unes autèntiques protagonistes, les dones dissenyadores darrere de tres de les firmes amb més tradició i projecció internacional del panorama nacional i més enllà. Per ordre d’aparició de desfilades, Jessica Raya, directora creativa d’Escorpion; Victoria Mitjans, de Simorra, i Maite Gassó Casademunt, al capdavant de Lola Casademunt. Tres exemples de creadores que s’han convertit en referents, amb estils i públics molt diferents, i que van encapçalar un cartell en el qual també van desfilar Gau i Nathalie Chandler.
Raya, que el 2024 va rellevar Carles Gracia al capdavant de la marca top en el gènere de punt –amb base a Igualada–, té sobre les seves espatlles la missió de continuar amb el llegat d’una marca, Escorpion, que en menys de quatre anys es convertirà en centenària, amb 900 botigues en una vintena de països. No és fàcil missió, perquè a més del mític jersei knitwear, segell de la firma i un bàsic de l’armari femení, elegeix amb cada col·lecció donar un aire més contemporani als patrons.
Els que es van veure en aquesta edició, mentre sonaven The Doors i l’himne de California Dreamin’, de The Mamas & The Papas, rescataven les siluetes dels hippies dels 70 en algun recés espiritual de la costa oest dels Estats Units: oda al punt en pantalons de pota d’elefant i en camises calades per a homes, tons malves, roses i vermells, i looks rematats per casquets de ganxets i estoles de flors.
‘Arrels’
La marca creada el 1978 pel visionari Javier Simorra, la piloten des del 2006 dues dones, Eva Dimas, directora de marca, i Victoria Mitjans, directora de disseny, que s’han guanyat l’admiració de la crítica internacional més cool pels seus looks de prêt-à-porter arquitectònic de riquíssims teixits. La nova col·lecció que van mostrar amb la seva desfilada al recinte modernista de Sant Pau la van anomenar Arrels, en homenatge a Francis Darwin i l’estudi que va firmar amb el seu pare, Charles Darwin, en el qual defensaven, per a sorpresa de la comunitat científica de l’època, que les plantes són éssers intel·ligents. Traduït a la passarel·la, looks de siluetes d’espatlles amples i elegants colls alts, faldilles estretes i abrics imponents amb un cert aire retro dels anys 90, on els colors terrosos es barregen, amb els morats i blancs.
Una altra marca icònica a la 080 Barcelona Fashion, fidel a la cita, edició rere edició és Lola Casademunt by Maite, encarregada de posar el fermall d’or a la primera jornada de desfilades. Per alguna cosa la reina de l’estampat més atrevit i salvatge ja opera a 42 països amb més de 840 punts de venda. Amb la seva col·lecció Metropolitan Safari va recrear un viatge imaginari per un safari urbà, amb l’animal print icònic de la firma reinventat en estampats multicolor sobre peces versàtils. Aquesta vegada, el negre dòmino com a base cromàtica, il·luminat per tons vius, com el vermell, el verd o el cru. A destacar, la pantera gegant elaborada en micado d’un dels seus looks i aquestes divines faldilles amb serrells de plumífera pedreria.
A més de les desfilades, aquesta edició incorpora noves propostes, com 080Spot_SpainGallery, amb xerrades diàries al migdia i a les sis de la tarda a l’Open Area. La iniciativa de la comunicadora de moda Paula Viana té per objectiu promoure i visibilitzar la moda d’autor, dels talents nacionals emergents. Aquesta multiplataforma disposa d’un estand en el qual cada dia s’exposaran els dissenys d’un total de 22 marques.
Xerrades i tallers
Diàriament es rotaran les peces de les firmes: 404 studio, AAA studio, Bibencia, Boira glass, Carrieri, Cherry Massia, Compte Spain, Editorial Superflua, Fátima Miñana, Herase Studio, Hune/krackonline, Jane Bardot, Luisa Goded, Nimph, Pepo Moreno, Rubearth, Tania Marcial, Tarti Tailored, The Artelier, Ugo Boulard, Víctor von Schwarz i 1Concept. També s’hi han programat xerrades i tallers impartits per professionals del sector de la moda, per exemple, per customitzar gorres.
També es va estrenar ahir la proposta 080 Beyond Crafts, una col·laboració amb Artesania de Catalunya per posar en relleu els processos creatius contemporanis del sector. Aquesta primera edició està dedicada a la barreteria, amb un espai expositiu propi, amb peces artesanals elaborades amb diferents materials. Alguns barrets s’han fet amb cabell humà i fibres sintètiques; de ràfia i cotó fumats; o fins i tot de vidre borosilicat, acer inoxidable i cera d’abella.
