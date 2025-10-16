080 Barcelona Fashion
Entrevista exprés a Belén Larruy (Guillermina Baeza): «La faldilla no està en perill d’extinció; tot té el seu moment i es pot reinventar»
La dissenyadora de la firma de moda de bany accepta contestar aquest particular qüestionari Proust centrat en la seva visió de la moda
Laura Estirado
Guillermina Baeza va revolucionar la moda de bany als 80 desfilant en passarel·les europees. Avui, amb la seva filla, Belén Larruy, que va liderar el salt internacional de la firma de bany el 1998, pilota un llegat de més de 50 anys, creant banyadors atemporals que uneixen elegància, innovació i excel·lència artesanal. En aquesta edició de la 080 Barcelona Fashion presenten la col·lecció SS26, que porta per títol ‘Heritage’.
1. ¿Quina és la peça més arriscada que has creat?
Les més trencadores, aquelles en què ningú creia i que després van triomfar Per exemple, patrons amb asimetries, teixits d’organza, tul o xarxes amb licra. Els primers banyadors asimètrics els va treure Guillermina. També els primers trikinis, als 90, els traiem nosaltres.
2. Si la teva col·lecció fos una emoció, ¿quina seria?
Feminitat, delicadesa i empoderament.
3. ¿Minimalisme o maximalisme?
Un mix de totes dues.
4. ¿Què opines de l’era blanca de Rosalía? ¿T’agrada més o menys que abans?
M’agrada molt més, ja que és un canvi que aporta puresa i elegància natural.
5. ¿I el premi al millor vestit de l'any, seria per...? ¿I els pitjors?
Estic entre dos, de les últimes catifes vermelles em quedo amb Greta Lee en especial el disseny de The Row, i també Cate Blanchett en l’última desfilada d’Armani a Milà amb un disseny d’Armani. Els pitjors no em queden en la memòria.
6. ¿Algun polític que vesteixi bé?
Que difícil contestar. Podria ser Emmanuel Macron.
7. ¿Cal continuar mantenint el ‘dress code’ per a certs àmbits o esdeveniments?
Jo crec que sí, però d’una manera més oberta.
8. ¿És la faldilla una peça en perill d’extinció?
No, crec que tota peça té el seu moment i tot es pot reinventar.
9. ¿A qui t’encantaria vestir?
A Greta Lee, per descomptat, Cate Blanchett i Penélope Cruz.
10. ¿Quina desfilada recomanaries d’aquesta edició a més de la teva?
Tots els participants de la 080 són súper recomanables. Els dissenyadors que participen en aquesta edició tenen un ADN molt personal, i per això val la pena veure tots els seus treballs
11. ¿Tens alguna peça d'alguna marca de moda ràpida?
Sí, alguna, però intento apostar per la moda d’autor.
12. ¿De quina manera integres la sostenibilitat a la feina?
En tot, des del minut zero. Per a mi l’ètica en els processos és clau i la fabricació 100% a Catalunya.
13. ¿Quines mesures prendries tu per frenar el fast-fashion?
Conscienciar els clients del valor de la moda.
14. ¿Sols reutilitzar o repetir model?
Sí, sempre. Reutilitzar o repetir model em permet connectar més amb les peces i sentir-les veritablement meves.
15. ¿Quina és la peça més antiga que tens al teu armari?
Banyadors de Guillermina dels 80.
16. ¿Dues peces de roba que no poden faltar en cap armari?
Un ‘blazer’ d’un color neutre i un banyador o biquini de Guillermina Baeza.
17. ¿Si no vestissis amb la roba que dissenyes, quina marca et faria gràcia vestir?
M’agradaria un mix de diverses. M’agraden estils molt diferents de marques i barrejar-los entre si.
18. Cap a on es dirigeix la teva marca en els pròxims anys?
Obertura internacional, sostenibilitat i diàleg entre tradició i l’avantguarda.
19. ¿Què significa per a tu desfilar a la 080?
Un moment molt especial de l’any en què podem mostrar tota la nostra feina i l’ADN. També obertura, visibilitat i projecció. I finalment sentir-me a casa.
20. ¿Un color que defineixi la teva desfilada?
No puc definir-ho en un color. Et diria colors terres i sense oblidar-nos dels negres, blancs i plantes atemporals.
