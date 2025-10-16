La commovedora "La voz de Hind" inaugura aquest divendres el Clam amb la participació d'Aturem les guerres
El festival s'obre amb el film guanyador del Lleó de Plata a Venècia, de Kaouther Ben Hania, que es projectarà al Bages Centre
El certamen, entre Manresa i Navarcles, projectarà més de seixanta títols, onze dels qual preseleccionats als Oscars 2026
Regio7
Del divendres 17 al diumenge 26 d’octubre, Manresa i Navarcles acolliran la 21a edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam, un certamen clau en la difusió del cinema compromès amb els drets humans i la transformació social.
Amb una programació que combina cinema d’autor, mirada crítica i sensibilitat humanista, el Clam 2025 presenta més de seixanta títols projectats entre llargmetratges, documentals, curtmetratges i sessions especials, moltes d’elles estrenes catalanes i onze preseleccionades als Oscars 2026. El festival consolida així la seva vocació de pont entre el cinema d’excel·lència artística i les causes socials més urgents.
La sessió inaugural tindrà lloc aquest divendres, a Multicinemes Bages Centre de Manresa amb La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, recent Lleó de Plata a Venècia i film representant de Tunísia als Oscars. Aquesta commovedora obra, inspirada en un cas real, retrata la desesperada trucada d’una nena atrapada sota les bombes a Gaza. La projecció comptarà amb la participació del moviment Aturem les guerres. El festival es clourà nou dies més tard amb The President’s Cake, de Hasan Hadi, una tendra metàfora sobre la infància a l’Iraq de Saddam Hussein, Caméra d’Or i Premi del Públic a Canes 2025, que es projectarà el diumenge 26 d’octubre a Navarcles.
El millor cinema internacional, amb accent social
Onze films del Clam 2025 han estat triats per a lluitar per als Oscars 2026 amb els seus respectius països: ‘2000 meters to Andriivka’ (Ucraïna), ’Franz’ (República txeca), ’La misteriosa mirada del flamenco’ (Xile), ‘No other choice’ (Corea del Sud), ’Un simple accidente’ (França), ‘Sentimental value’ (Noruega), ’Sirat’ (Espanya), ‘The president’s cake’ (Iraq), ‘The secret agent’ (Brasil), ‘The things you kill’ (Canadà) i ‘La voz de Hind’ (Tunísia). Per altra banda, tal com es va fer públic aquest dimarts, vuit films del Clam 2025 formaran part dels European Film Awards: ‘Arco’, ‘Franz’, ‘Un simple accidente’, ‘Sentimental value’, ‘Sirat’, ‘Ciudad sin sueño’, ‘Los domingos’ i ‘La voz de Hind’.
Entre els títols més destacats d’aquesta edició també hi figuren ‘Father Mother Sister Brother’, de Jim Jarmusch, Lleó d’Or a Venècia 2025, que tancarà la cerimònia d’entrega de premis; ‘La ola’, del xilè Sebastián Lelio; el premi especial del jurat a Canes ‘Resurrection’, del xinès Bi Gan; o ‘Put your soul on your hand and walk’, de Sepideh Farsi, un colpidor documental sobre l’assassinat d’una fotògrafa a Gaza.
Reconeixements i premis
Els Premis d’Honor reconeixeran figures claus de la cultura catalana i internacional, començant pel prestigiós director maurità Abderrahmane Sissako, autor de la nominada a l’Oscar ‘Timbuktu’, que oferirà una classe magistral oberta al públic. Els altres guardonats inclouen el crític d'aquest diari i escriptor Jordi Bordas, el cineasta i historiador Esteve Riambau i la fotògrafa Pilar Aymerich, a qui el festival li dedica una exposición fotogràfica.
Enguany, el festival ha concedit el Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat a la Comunitat Palestina de Catalunya, que recollirà el guardó aquest diumenge 19 d’octubre a Navarcles en un acte presentat per Txell Feixas, periodista amb una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans i la visibilització de les dones als conflictes internacionals. També es lliurarà el Premi INSERT, promogut per AMPANS, a la creació audiovisual realitzada per persones amb discapacitat intel·lectual.
Cinema i memòria democràtica
Enguany el Clam també comptarà amb el cicle Les altres zones d’interès, organitzat amb l’associació Memòria.cat, que centrarà la seva reflexió en “el naixement del feixisme en societats com la nostra”. Dins d’aquest cicle, el festival comptarà amb una llarga projecció especial amb els 556 minuts de ‘Shoah’ (Claude Lanzmann), així com ‘El conformista’ (Bernardo Bertolucci), ‘Peppermint candy’ (Lee Chan-dong), ‘Ven y mira’ (Elem Klimov) i ‘La zona de interés’ (Jonathan Glazer), clàssics que qüestionen els discursos autoritaris i la manipulació del passat.
Més enllà de les projeccions, el festival inclou debats, exposicions, masterclasses i activitats amb més de 30 entitats socials i col·lectius, convertint Manresa i Navarcles en epicentres de reflexió i compromís cívic.
Tota la programació i venda anticipada d’entrades es poden consultar a www.clamfestival.org
